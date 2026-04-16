Marea Britanie se pregătește pentru cel mai rău scenariu posibil: penurie alimentară provocată de războiul din Iran

1 minut de citit Publicat la 19:05 16 Apr 2026 Modificat la 19:34 16 Apr 2026

Marea Britanie se pregătește pentru cel mai rău scenariu posibil: penurie alimentară. Foto: Getty Images

Regatul Unit al Marii Britanii s-ar putea confrunta cu unele penurii de alimente, inclusiv de pui și porc, până în vară, dacă războiul din Iran continuă, conform unui scenariu pesimist elaborat de oficialii guvernamentali, notează BBC.

Guvernul britanic ia în calcul blocarea pe termen lung a Strâmtorii Ormuz și întreruperi ale aprovizionării cu dioxid de carbon. CO2 este utilizat în sacrificarea unor animale și în conservarea alimentelor.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale a declarat că va continua să colaboreze îndeaproape cu întreprinderile pentru a gestiona impactul războiului din Iran. "Scenariile rezonabile, cele mai pesimiste, sunt un instrument de planificare folosit de experți și nu reprezintă o predicție a evenimentelor viitoare”, au adăugat aceștia.

Liderii din sectorul alimentar au indicat că sunt mai îngrijorați de potențialele scumpiri decât de penuriile de produse.

Consiliul Britanic pentru Păsări de Curte (British Poultry Council) a declarat că este „liniștit” de faptul că guvernul stabilește măsuri de contingență pentru CO2 în cazul în care efectele războiului se extind.

Presiuni inflaționiste în UK

„Membrii noștri nu raportează nicio dificultate până acum, dar monitorizăm îndeaproape situația”, a declarat directorul executiv Richard Griffiths.

Consorțiul Britanic de Retail a declarat că se așteaptă ca guvernul „să facă planuri de contingență pentru toate scenariile”, adăugând că comercianții cu amănuntul au experiență în gestionarea perturbărilor lanțului de aprovizionare.

„Cu toate acestea, situația din Orientul Mijlociu continuă să adauge presiuni inflaționiste într-un moment în care comercianții cu amănuntul se confruntă deja cu costuri noi semnificative din cauza politicilor interne”, a precizat acesta.

Secretarul pentru afaceri, Peter Kyle, a declarat, pentru Sky News, că aprovizionarea cu CO2 nu este o preocupare pentru economia britanică „în acest moment”.

„În acest moment, oamenii ar trebui să continue așa cum sunt acum”, a spus el. Șeful Tesco a declarat că nu există probleme cu asigurarea alimentelor după ce planurile de contingență au fost raportate de Times.

Ken Murphy a declarat că niciunul dintre producătorii şi furnizorii săi nu a semnalat până acum riscuri de aprovizionare.

„Nu semnalăm nicio problemă în lanțul nostru de aprovizionare în acest moment... nu vedem nicio problemă de disponibilitate. Suntem într-o situație foarte bună.”

Murphy nu a comentat ce s-ar putea întâmpla cu prețurile alimentelor și a spus „nu știm cum va arăta, pentru că este evident că aceasta este o situație volatilă și imprevizibilă”.