Marea Britanie spune că va „confrunta” avioanele rusești care intră ilegal în spațiul NATO: „Rusia riscă o confruntare armată”

1 minut de citit Publicat la 19:27 22 Sep 2025 Modificat la 19:27 22 Sep 2025

Yvette Cooper a preluat funcția de ministru de externe de la David Lammy, în septembrie. Foto: Getty Images

Noua șefă a diplomației britanice, Yvette Cooper, spune că aviația britanică ar putea să „confrunte” avioanele care intră ilegal în spațiul aerian al NATO și l-a acuzat pe Vladimir Putin că prin acțiunile sale „nesăbuite” riscă o confruntare armată cu alianța nord-atlantică, scrie The Guardian.

„Aceste acțiuni recente (ale Rusiei – n. red.) sunt nesăbuite și periculoase.

În cel mai rău caz, ele sunt o încercare deliberată de a submina integritatea teritorială a țărilor suverane și securitatea europeană.

Ele riscă să producă accidente și prezintă riscuri mari pentru o confruntare armată directă între NATO și Rusia”, a spus șefa diplomației de la Londra.

Cooper a mai spus și că „forța combinată a armatelor NATO este fără egal” și că „determinarea sa de a apăra cerul și teritoriul NATO sunt de neclintit”.

„Președintelui Putin îi transmit că acțiunile sale nesăbuite reprezintă un risc pentru o confruntare directă între NATO și Rusia.

Alianța noastră este defensivă, dar nu ne facem nicio iluzie.

Suntem pregătiți să facem toți pașii necesari pentru a apăra cerul și teritoriul NATO. Suntem vigilenți.

Suntem determinați, iar dacă va fi nevoie să intrăm în confruntare cu avioanele care intră în spațiul aerian al NATO fără permisiune, atunci o vom face”, a spus Yvette Cooper.

„Acțiunile belicoase imperialiste ale Rusiei reprezintă o amenințare la pacea și securitatea internațională.

Ele sunt o amenințare la valorile și principiile care reprezintă fundamentul acestei organizații (ONU – n. red.), organizațai care a făcut atât de multe pentru a susține stabilitatea și prosperitatea din ultimii acești 80 de ani. Trebuie să ne opunem lor de dragul nostru, al tuturor”, a concluzionat ministra britanică de externe.