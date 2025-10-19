Marea teamă a lui Putin, dezvăluită de un fost oligarh rus: “Toți dictatorii noștri au pierdut puterea până la această vârstă"

Fostul oligarh rus aflat în exil Mihail Hodorkovski a declarat că sfârșitul ar putea fi aproape pentru Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Fostul oligarh rus aflat în exil Mihail Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia, care a ispășit 10 ani într-o închisoare siberiană sub acuzații motivate politic, a declarat, pentru The Times, că sfârșitul ar putea fi aproape pentru Vladimir Putin.

“Putin pare a fi destul de sănătos. Dar în ultimii 80 de ani din istoria Rusiei, toți dictatorii au părăsit scena între vârstele de 70 și 80 de ani”, a declarat Mihail Hodorkovski.

El a negat că ar fi sprijinit unitățile paramilitare ucrainene și că ar fi ajutat la recrutarea de oameni în Rusia pentru a răsturna guvernul. Mai mult, consideră că acestea sunt un indiciu al îngrijorării resimțite în Kremlin cu privire la ceea ce se va întâmpla odată ce Putin renunță la putere, vrând sau nevrând. Declarațiile vin pe fondul temerilor de război dintre Rusia și SUA, în timp ce Donald Trump l-a avertizat pe Putin cu privire la o armă „vicioasă și distructivă” gata să lovească Rusia.

Hodorkovski a declarat pentru Times: „Nu am cunoștințe privilegiate, dar [aceste acuzații sugerează] că sunt în mod clar îngrijorați de transferul de putere care va urma ieșirii lui Putin de pe scenă. Putin pare a fi destul de sănătos. Dar în ultimii 80 de ani din istoria Rusiei, toți dictatorii au părăsit scena între vârstele de 70 și 80 de ani”, a spus fostul oligarh.

Cum ar urma să se desfășoare succesiunea la putere

Liderul rus își împărtășește rareori gândurile despre cum s-ar putea încheia mandatul său la putere, dar a recunoscut în trecut că se gândește adesea cine ar putea fi succesorul său.

„Putin are 73 de ani, așa că acesta este probabil motivul pentru care începe să se gândească la asta”, a mai spus Hodorkovski.

Conform constituției ruse, în cazul în care Putin ar muri sau ar deveni incapabil în timpul mandatului, prim-ministrul său, Mihail Mișustin, ar deveni lider interimar.

Calea către un lider permanent este însă mai puțin evidentă, mulți temându-se de o perioadă semnificativă de instabilitate după plecarea lui Putin, pe măsură ce facțiunile rivale ale scenei politice ruse se luptă pentru putere și poziție.

Hodorkovski consideră că această perioadă ar putea fi singura șansă pe care cei care speră la un viitor democratic în Rusia ar avea-o pentru a-și realiza visele.

El a adăugat: „Mulți oameni din anturajul lui Putin vor căuta aliați în această perioadă, așa că se va deschide o fereastră de oportunitate”.

„Dar dacă vom rata această oportunitate, va exista o altă perioadă de consolidare a regimului, care va deveni doar un alt cerc în spirală.” FSB, serviciul de informații interne al Rusiei, i-a acuzat pe Hodorkovski și pe alți 22 de oameni de afaceri, politicieni și activiști exilați că au complotat pentru răsturnarea violentă a guvernului rus prin crearea unei „organizații teroriste”.