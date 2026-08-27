Mario Draghi a lansat Rhine Group, alianța pentru relansarea Europei. Care sunt obiectivele asociației și cine face parte din ea

1 minut de citit Publicat la 11:54 27 Aug 2026 Modificat la 11:54 27 Aug 2026

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Fostul premier italian Mario Draghi, fost guvernator al Băncii Centrale Europene, a fondat o nouă organizație politică cu scopul de a pune în practică raportul Draghi și de a relansa competitivitatea, inovația și creșterea economică în Europa. Rhine Group a fost înființat la Geneva și reunește economiști, antreprenori și oameni din mediul academic, relatează Corriere della Sera.

„Declinul nu este inevitabil. Dar aceasta este direcția în care ne îndreptăm dacă nu acționăm urgent” Cu acest mesaj, Mario Draghi, fost guvernator al Băncii Centrale Europene și fost prim-ministru al guvernului Italiei, și Patrick Collison, cofondator și director general al Stripe, au creat Rhine Group, o organizație cu sediul juridic în Elveția.

Asociația reunește economiști, antreprenori din tehnologie, profesori universitari și personalități politice europene, cu obiectivul de a combate declinul competitivității continentului.

Obiectivele asumate de asociație

Conducerea executivă a proiectului îi revine economistului spaniol și fostului eurodeputat Luis Garicano, în timp ce Draghi și Collison sunt copreședinți.

Organizația încearcă să transforme raportul prezentat de Draghi Comisiei Europene în 2024, care conține peste 170 de propuneri în domenii precum energia, industria, apărarea, cercetarea și inovația, dintr-un diagnostic într-un program concret de reforme.

Datele de la care pornesc fondatorii sunt greu de ignorat: doar patru dintre cele mai mari 50 de companii tehnologice din lume sunt europene. Europa este în urmă în toate sectoarele care vor defini următoarele decenii.

Asociația, care vrea să dea un semnal de alarmă pentru Europa și se definește drept „independentă și nepartizană”, a adunat o echipă formată din nume importante din economie, finanțe, cercetare, industrie, tehnologie și politică.

Din comitet fac parte, potrivit site-ului Rhine Group, laureatul Nobel Philippe Aghion, fostul președinte eston Toomas Hendrik Ilves, directoarea The Economist, Zanny Minton Beddoes, precum și șefii Shopify, Atomico și Klarna.

Italia este reprezentată de mai multe nume importante, printre care Andrea Pignataro, Lucrezia Reichlin, Francesco Giavazzi, Francesco Decarolis și Vittorio Colao.