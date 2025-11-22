Marjorie Taylor Greene, odinioară o loială partizană MAGA, și-a anunțat plecarea din Congres. Trump o numește „trădătoare”

3 minute de citit Publicat la 22:08 22 Noi 2025 Modificat la 22:08 22 Noi 2025

Marjorie Taylor Greene a fost o susținătoare ferventă a lui Trump până recent. Foto: Getty Images

Când a intrat prima oară în Congresul american, aleasă pe valul creat de mișcarea MAGA în interiorul Partidului Republican, Marjorie Taylor Greene era o susținătoare și o apărătoare avidă a lui Donald Trump. Acum, cinci ani mai târziu, Greene pleacă din Congres în dizgrație, fiind marcată ca „trădătoare” de Donald Trump și de cultul MAGA, relatează BBC.

Greene a fost învestită în funcție cu doar câteva zile înainte de insurecția din 6 ianuarie 2021. Atunci, ea a susținut poziția lui Donald Trump și a repetat minciuna sa că a câștigat alegerile din 2020.

De-a lungul anilor care au urmat, Greene a fost o foarte vocală oponentă a administrației Biden, încercând chiar să introducă procedura de impeachment împotriva președintelui democrat, iar în timpul campaniei din 2024 l-a susținut cu înfocare pe Donald Trump.

Ruptura, provocată de dosarul Epstein

Relația s-a stricat rapid în ultimele câteva luni. Prima fractură a apărut când Donald Trump a ordonat bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului. Greene și Trump nu s-au înțeles nici în privința reglementării Big Tech, însă lovitura de grație a fost dată de scandalul cu dosarul Epstein.

Greene a condamnat administrația Trump pentru refuzul de a face publice documentele incriminatoare din dosarul Epstein. A participat inclusiv la eforturile democraților de a forța un vot care să oblige administrația să le facă publice.

Presiunea uriașă pe administrația Trump a dus la un vot în Camera Reprezentanților și Senat, procedură inițial blocată de Mike Johnson, șeful republican al forului, probabil la ordinul lui Trump.

Când a părut că președintele pierde popularitate inclusiv în interiorul mișcării MAGA, Trump a decis să dea o declarație în care să spună că „ar trebui făcute publice” documentele din dosar. Ulterior, Congresul a votat aproape unanim pentru publicarea documentelor, iar Trump a promulgat legea.

Totuși, „Afacerea Epstein” nu a fost singurul punct de ruptură în relația Greene-Trump. Politiciana republicană i-a atacat pe colegii de partid și în ce privește strategia în scandalul shutdown-ului și l-a criticat pe Trump și pentru faptul că se concentrează prea mult pe politica externă în dauna celei interne.

„Poporul american nu este motivat de războaie în străinătate sau de scoaterea din bucluc a altor țări”, o aluzie la acordul SUA-Argentina prin care Trump a „injectat” bani în economia argentiniană în prăbușire pentru a-l salva pe Javier Milei.

„Refuz să mă comport ca o «soție bătută» care speră că la un moment bătăile se vor termina și totul va fi mai bine”, a scris ea în demisie.

„Dacă voi fi dată la o parte de MAGA Inc. Și înlocuită de neoconservatori, Big Pharma, Big Tech, Complexul Militar-Industrial, lideri străini și clasa donatorilor, cei rupți de realitatea și de americanii adevărați, atunci înseamnă și că americanii de rând au fost dați la o parte și înlocuiți”, mai scrie ea.

O carieră marcată de controverse

De-a lungul carierei ei, Greene a îmbrățișat controversa și a alimentat conflictul mai ales pe cel partizan.

Ea a început să flirteze cu politica în 2016, pe vremea când Trump era abia la începutul ascensiunii sale – făcea dese vizite la Washington, unde îi ataca verbal pe democrații din Congres pe care îi acuza de politici „socialiste” și „pro-Islam”.

A promovat numeroase conspirații Qanon – a susținut că atentatele armate din școlile din SUA sunt „înscenate” și că Partidul Democrat este condus în secret de o organizație secretă de pedofili.

Cât a fost în Congres, a avut o relație de război deschis cu democrații și o relație de tensiune constantă cu colegii republicani. La începutul legislaturii actuale, republianii au eliminat-o din toate comisiile și chiar din grupul parlamentar MAGA – „Freedom caucus”.

Ea a condus efortul de a-l elimina din funcție pe președintele Camerei de atunci, Kevin McCarthy, și a dus lupte îndelungi cu succesorul său, Mike Johnson.

Într-un scurt interviu de vineri seară, Trump declara, la ABC News, că plecarea lui Greene din Congres este „o veste foarte bună pentru țară”. Ulterior, a scris pe Truth Social că „Greene a luat-o razna” dar că „o va aprecia mereu pe Marjorie” și i-a mulțumit „pentru serviciul adus țării”.

În ce privește traiectoria politică a lui Greene de acum încolo, politiciana republicană spune că se va întoarce în statul Georgia și va „căuta o nouă cale”. A spus și că nu are de gând să candideze nici pentru funcția de guvernator al Georgiei, nici pentru cea de senator împotriva actualului ocupant, democratul Jon Ossoff.