"Taci, purcico!" Reacția lui Donald Trump când o jurnalistă l-a întrebat despre dosarele Epstein

2 minute de citit Publicat la 11:59 19 Noi 2025 Modificat la 23:37 19 Noi 2025

Donald Trump i-a spus "Taci, purcico" jurnalistei care l-a întrebat de ce apare numele său în mail-urile lui Jeffrey Epstein. Sursă foto: captură video CNN

Președintele SUA, Donald Trump, i s-a adresat în termeni jignitori unei jurnaliste care l-a presat cu întrebări despre dosarele Epstein, în legătură cu care Camera Reprezentanților din Congresul american a decis să fie date desecretizate și date publicității, notează presa internațională.

Incidentul s-a petrecut la bordul avionului prezidențial pe 14 noiembrie, dar a ajuns în presă abia miercuri.

Donald Trump viciously attacks a female journalist by calling her "piggy" to her face and not one man or one woman in the White House Press Corps stands up for her, objects or calls out Trump.



This video is emblematic of the last decade in this country.pic.twitter.com/rv7f9rqAs6 — Don Winslow (@donwinslow) November 18, 2025

Interacțiunea dintre președintele SUA și jurnalista publicației Bloomberg s-a derulat după cum urmează:

Jurnalistă: "Ce a vrut Jeffrey Epstein să spună în email-urile sale când a afirmat că dumneavoastră 'știați despre fete'?"

Donald Trump: "Nu știu nimic despre asta (...) De fapt, e vorba de ce a vrut (Epstein) să spună când își petrecea tot timpul cu Bill Clinton (fost președinte american, n.r.), cu președintele (Universității) Harvard (în mandatele lui George W. Bush, n.r.) Larry Summers, sau cum l-o fi chemând, și cu toți oamenii cu care își petrecea timpul.

Jeffrey Epstein și cu mine am avut relații foarte proaste timp de mulți ani, dar a văzut puterea, pentru că eram președinte. Așa că și-a scris notițe lui însuși. Așa că mai scutește-mă. Tu trebuie să afli ce știa el cu privire la Bill Clinton, cu privire la șeful de la Harvard, cu privire la toți oamenii pe care-i cunoștea, inclusiv cu privire la JP Morgan Chase."

Jurnalistă: "Dacă nu e nimic incriminator în acele dosare, de ce nu ... ?"

Donald Trump: "Taci, purcico!" (în original, Quiet! Quiet, piggy!)

Camera Reprezentanților a votat publicarea dosarelor Epstein

Jeffrey Epstein, miliardar, pedofil și agresor sexual condamnat, a murit în închisoare în 2019, verdictul oficial fiind "sinucidere".

Pe parcursul vieții sale, s-a aflat în anturajul a numeroși lideri politici influenți, cărora le-ar fi intermediat relații intime cu mai multe femei și fete.

Democrații americani susțin că dosarele legate de infracțiunile lui Epstein ar proba faptul că Donald Trump s-a numărat printre apropiații săi și că, eventual, ar fi beneficiat de "serviciile" de proxenet ale defunctului miliardar.

Duminică, Trump - care s-a opus mult timp publicării dosarelor Epstein - și-a schimbat poziția și a cerut republicanilor din Congres să voteze în favoarea unui proiect de lege care obligă Departamentul Justiției din SUA să publice toate informațiile legate acest caz.

Camera Reprezentanților a votat, marți, textul de lege în acest sens.