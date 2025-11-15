Ruptură în MAGA: Marjorie Taylor Greene spune că primește amenințări din cauza lui Donald Trump. Trump o numește "nebună și trădătoare"

15 Noi 2025

Foști aliați, Donald Trump și Marjorie Taylor Greene au devenit adversari. Sursă foto colaj: Getty Images

Marjorie Taylor Greene, membră a Camerei Reprezentanților din Congresului american, a afirmat, sâmbătă, că a primit numeroase amenințări "încurajate" de președintele SUA, după ce Donald Trump a numit-o drept "o rușine", scrie Agerpres, care citează AFP.

Greene l-a criticat anterior pe Trump pentru că ar încerca să blocheze publicarea documentelor din dosarele lui Jeffrey Epstein, miliardarul pedofil decedat în închisoare.

Criticii politici ai lui Trump, în special din rândurile democraților, spun că documentele ar proba relația strânsă a celor doi în trecut.

"Sunt contactată în prezent de companii de securitate private cu avertismente privind siguranța mea, într-un moment în care un potop de amenințări împotriva mea este alimentat și încurajat de omul cel mai puternic din lume", a scris Greene pe contul său X.

I am now being contacted by private security firms with warnings for my safety as a hot bed of threats against me are being fueled and egged on by the most powerful man in the world.



The man I supported and helped get elected.



Aggressive rhetoric attacking me has historically… — Rep. Marjorie Taylor Greene?? (@RepMTG) November 15, 2025

"Un om pe care l-am susținut şi ajutat să fie ales", a adăugat această reprezentantă a statului Georgia.

Vineri, Donald Trump a anunțat pe platforma sa, Truth Social, că îi retrage sprijinul acestei foste figuri marcante a mișcării MAGA ("Make America Great Again") şi că este gata să susțină împotriva ei un alt candidat republican în alegeri primare.

"Maggie 'Nebuna' nu face decât SĂ SE PLÂNGĂ, SĂ SE PLÂNGĂ, SĂ SE PLÂNGĂ", a acuzat Trump.

Sâmbătă, președintele a luat-o din nou la țintă pe Truth Social pe fosta sa aliată.

''Marjorie 'Trădătoarea' Greene este o rușine pentru MARELE NOSTRU PARTID REPUBLICAN", a scris el.

Fostă aliată a lui Trump: Stupefiant până unde poate merge Trump pentru a împiedica publicarea dosarelor Epstein

Presa internațională notează că aceasta este prima ruptură notabilă în cadrul taberei MAGA de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, care până acum a fost marcat, contrar primului, de o disciplină foarte puternică în jurul președintelui american.

Marjorie Taylor Greene a criticat public politica economică a președintelui, reproșându-i că nu se concentrează suficient pe problema puterii de cumpărare a americanilor.

Ea a condamnat, de asemenea, conduita lui Trump în afacerea extrem de sensibilă cu privire la Jeffrey Epstein, cu câteva zile înainte de un vot în Camera Reprezentanților care ar urma să oblige administrația actualului președinte să dea publicității dosare referitoare la acest fost finanțist şi proxenet, pe agenda privată a căruia s-au aflat, de-a lungul vieții sale, numeroși politicieni.

Donald Trump "mă atacă puternic pentru a da un exemplu şi a-i speria pe ceilalți republicani înainte de votul de săptămâna viitoare", a acuzat Marjorie Taylor Greene, calificând drept "stupefiant până unde merge președintele" pentru a împiedica publicarea dosarelor Epstein.