Mark Zuckerberg a avut o discuție secretă cu Donald Trump, sfârșită prost. Miliardarul Meta a refuzat un mare plan al președintelui SUA

FINRA este un organism condus de industrie care servește drept autoritate de reglementare de primă linie pe piețele de valori mobiliare din SUA, elaborând și aplicând noi reguli pentru firmele de brokeraj. Aceasta raportează SEC și este condusă de un consiliu format, printre alții, din reprezentanți ai acelor firme membre FINRA. Organizația de autoreglementare supraveghează peste 3.000 de firme financiare, care contribuie la finanțarea organismului.

Totuși, deși o autoritate de supraveghere a industriei inteligenței artificiale poate fi însărcinată cu verificarea noilor modele, FINRA se implică puțin în aprobarea noilor produse de investiții.

Ideea unui regulator în domeniul inteligenței artificiale a fost popularizată de Hassabis de la Google, care a sugerat într-un eseu din iulie ca SUA să înființeze un nou „organism de standardizare” după modelul FINRA pentru a gestiona riscurile legate de inteligența artificială, cum ar fi amenințările emergente legate de securitatea cibernetică. Hassabis i-a informat pe oficialii Casei Albe despre acest concept în această vară, potrivit unui oficial al administrației familiarizat cu problema. Google nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Un purtător de cuvânt al Meta a refuzat să ofere o declarație. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat într-un comunicat, că „administrația Trump este hotărâtă să echilibreze inovația și securitatea în elaborarea politicilor privind inteligența artificială”.

Convorbirea dintre Zuckerberg și Trump subliniază presiunile concurente asupra înalților oficiali ai Casei Albe în timp ce aceștia elaborează politica privind inteligența artificială și realitatea că orice planuri pe care le elaborează rămân vulnerabile la obiecții private din partea industriei, transmise direct lui Trump.

Dezbaterea are loc într-un moment tensionat pentru administrație. Agenții AI sunt din ce în ce mai capabili să navigheze pe web, să opereze software și să scrie cod cu supraveghere umană limitată și au scăpat de controlul uman într-o serie de incidente de mare amploare. Utilizați de un actor ostil, aceștia ar putea, de asemenea, identifica vulnerabilități sau automatiza atacuri cibernetice cu o viteză care depășește garanțiile existente.

Implicarea lui Zuckerberg nu este prima dată când procesul de elaborare a politicilor privind AI al administrației se confruntă cu dramă de ultim moment. În luna mai, David Sacks, investitorul în tehnologie și consilierul Casei Albe, a dat peste cap procesul de emitere a unui ordin executiv general privind AI, sunându-l pe Trump în dimineața ceremoniei de semnare planificate și convingându-l să o amâne.

Discuțiile individuale ale lui Trump cu directorii din domeniul tehnologiei din ultimele luni au devenit o parte informală a procesului de elaborare a politicilor, capabile să încetinească sau să redirecționeze inițiativele după ce acestea au fost dezvoltate în cadrul administrației, frustrând uneori înalții oficiali ai Casei Albe. Apelul cu Zuckerberg nu a zădărnicit ideea unui nou organism de reglementare a industriei, iar acesta este încă în curs de examinare la Casa Albă.

Într-un eseu din august, Zuckerberg și-a exprimat scepticismul cu privire la supravegherea strictă a noilor modele de inteligență artificială de către guvern, argumentând că, deși guvernul și companiile de inteligență artificială ar trebui să colaboreze îndeaproape, orice politică care încetinește lansarea unui model, chiar și cu o lună, ar „adăuga un risc semnificativ pentru conducerea americană” în ceea ce privește China.

Efortul mai amplu al administrației de a echilibra securitatea și inovația în elaborarea politicilor privind inteligența artificială, permițând în același timp industriei să fie lider, rămâne o prioritate, potrivit oficialului administrației.

El a declarat că administrația are în vedere două căi: o autoritate de reglementare similară cu cea a FINRA sau un grup cu o implicare mai redusă a guvernului, modelat după Motion Picture Association, așa cum a propus Sacks pentru inteligența artificială.

Sacks, fostul țar al inteligenței artificiale și criptomonedelor al lui Trump, se opune, de asemenea, ideii unui organism de reglementare guvernamental, numind-o „un DMV (n.r. - școala de șoferi) pentru inteligență artificială”, în care modelele „sunt așezate la coadă, așteptând să li se facă testul”.

În luna mai, Sacks a amânat primul ordin executiv al lui Trump privind inteligența artificială cu un singur apel telefonic adresat președintelui, a relatat Politico la acea vreme.

Însă, în episodul din 21 august al podcastului său All-In, Sacks a prezentat un sistem despre care a spus că are sprijinul lui Elon Musk: crearea unui organism de reglementare a inteligenței artificiale, precum Motion Pictures Association, care administrează sistemul voluntar de clasificare a filmelor MPA, care acordă filmelor etichetele „R” sau „PG-13”.

„Ceea ce a făcut MPA atunci a fost promovarea unor standarde care au împiedicat apoi acțiuni guvernamentale mai intruzive și mai dure”, a spus el.

Musk nu a răspuns solicitării de a comenta.

Cele mai mari companii de inteligență artificială nu au aprobat și nici nu s-au opus public planului de creare a unei autorități de reglementare, deși Jack Clark, cofondatorul Anthropic, a postat o postare favorabilă despre această idee pe X în iulie. Anthropic a refuzat să comenteze când a fost întrebată despre poziția sa, în timp ce OpenAI și Google nu au răspuns solicitărilor de comentarii.