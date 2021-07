Mărturia criminalei care și-a ucis și dezmembrat soțul pentru că o înșela

O femeie din Brazilia care și-a ucis și dezmembrat soțul infidel în urmă cu aproape un deceniu a povestit crima în primul ei interviu de la încarcerare, spunând că încă mai are vise în care sângerosul cap tăiat al victimei încearcă să vorbească cu ea.

Elize Ramos Kitano Matsunaga, în vârstă de 47 de ani, execută în prezent o condamnare pe viață pentru asasinarea lui Marcos Kitano Matsunaga - CEO și moștenitor al companiei Yoki - pe 19 mai 2012.

Fosta asistentă l-a împușcat de mai multe ori soțul ei, în vârstă de 42 de ani, în apartamentul lor penthouse din São Paulo și ulterior a dezmembrat cadavrul.

Ea a așezat rămășițele tăiate în pungi de plastic și le-a împrăștiat la 20 de mile distanță de casa lor.

În noul serial documentar marca Netflix (Elize Matsunaga: Once Upon a Crime), criminala a oferit o relatare directă a crimei, recunoscând că încă nu știe „ce fel de emoție” a determinat-o să apese pe trăgaci.

Elize a fost intervievată pentru serialul de patru episoade, în timp ce se afla în drum spre închisoare, în 2019.

Aceasta a spus că dorește să participe la documentar, astfel încât fiica ei să-i cunoască versiunea evenimentelor.

''Respect opiniile oamenilor, în primul rând. Știu că există oameni care înțeleg ce s-a întâmplat și știu că sunt oameni care mă disprețuiesc. Știu că sunt oameni care mă judecă. Și asta e bine. Este părerea lor ”, a spus ea.

''Dar, pentru că am petrecut toți acești ani departe de fiica mea, m-am speriat că nu o voi mai întâlni. Așa că am vrut să am ocazia să-i spun ce s-a întâmplat cu adevărat. Uite, draga mea, am încercat să fiu diferită ”, a spus criminala, în fața camerei, adresându-se fiicei sale.

'' Am încercat să nu greșesc, dar nu am putut. Tipurile de crime despre care am aflat în închisoare sunt mult mai barbare decât ale mele, mult mai șocante decât ale mele, dar nimeni nu le menționează. Nimeni nu vorbește despre ele pentru că victima nu era bogată. Victima era o persoană obișnuită. Cineva sărac", a spus ea.

Trailerul seriei poate fi vizionat mai jos.

