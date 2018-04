Mărturia terifiantă a unei românce care era în Nicaragua în timpul revoltelor sângeroase

Foto: Facebook/Mara Neacsu

Simona-Elena Stănescu, blogger de travel român, se află în această perioadă în America Centrală, iar vizita în Nicaragua a coincis cu protestele stradale masive din această țară.

Într-o postare pe Facebook și filme pe YouTube, tânăra povestește cum a perceput ea manifestările stradale de acolo.

Își începe postarea spunându-le prietenilor săi că este bine, a plecat din Nicaragua și se află în Costa Rica.

„Nicaragua era o tara chiar sigura, foarte frumoasa, diversa si una din preferatele mele. Chiar povesteam si cu altii ca aici pare cel mai sigur pentru ca vedeai foarte putine arme. In Guatemala, Mexic, bancomatele si bancile sunt pazite cu pusti si pistoale serioase si deseori mai multi paznici. In Nicaragua nu vezi asa ceva. Au normal, cate un paznic sau doi la banci si bancomate, dar nu cu pusti imense.

Ce se intampla in Nicaragua?

Televiziuni inchise, civili atacati, contraprotestatari tolerati de politia care chiar ignora cand ataca si trecatori, nu doar protestatari.

Un jurnalist omorat de politie in timpul unui live pe facebook.

Situatia a escaladat foarte rapid. Acum eram cu alt cuplu la pizza si ni se spunea ca e protest in parc, ziua urmatoare au ajuns in Leon in mijlocul unui razboi civil.

Autobuze si shuttle care circula si nu prea.

Spitale carora nu li se da voie sa trateze raniti cu exceptia politiei.

Fete asaltate de politie degeaba.

Imi pare rau pentru tot ce li se intampla si sper sa revina pacea cat mai repede. Sper lucrurile sa fie bine pentru Nicaragua. E trist!”, este o parte din mesajul postat pe Facebook.