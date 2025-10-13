Mașinile zburătoare fabricate în China ar putea deveni noua moda printre super-bogaţii din Golf. Imagini cu interiorul impresionant. Sursa foto: Profimedia

Producătorul chinez de mașini zburătoare Aridge, cel mai mare din Asia, şi-a prezentat duminică, la Dubai, noul model modular Aridge X3-F, o maşină zburătoare ce tinde să devină noua modă printre super-bogaţii din Golf, notează Bloomberg. Aeronava oferă atât operațiuni de zbor automate, cât și manuale.

Într-un oraș care nu este străin de priveliștile uluitoare, mașina zburătoare de fabricație chineză care plutește deasupra uneia dintre cele mai strălucitoare stațiuni de plajă din Dubai a atras totuși toate privirile.

Duminică, demonstrând un zbor cu echipaj uman al noului său portavion terestru unui public select în Emiratele Arabe Unite, compania Aridge, cu sediul în Guangzhou, a făcut cea mai recentă propunere pentru a deveni o opțiune de transport preferată de super-bogații din Golf.

La bordul Aridge X3-F, în modul automat, piloții pot planifica rute, decola și ateriza cu o singură atingere, în timp ce în modul manual, un sistem de control cu ​​un singur joystick combină șase operațiuni într-un singur joystick, permițând controlul cu o singură mână.

Şi compania americană Alef a lansat o maşină zburătoare

Compania americană Alef, cu sediul în San Mateo, a semnat acorduri cu aeroporturile Hollister și Half Moon Bay pentru a demara testele operaționale ale primei mașini zburătoare din lume – un vehicul rutier capabil de decolare verticală. Testele vor fi desfășurate în paralel cu alte tipuri de aeronave, pentru a evalua integrarea acestui nou tip de transport în traficul aerian.

La începutul anului, Alef a publicat un videoclip cu versiunea „Ultralight” a Modelului A, demonstrând cum poate sări peste un alt vehicul. Acum, compania se pregătește să înceapă testele oficiale la cele două aeroporturi din Silicon Valley, care ar putea deveni în viitor baze pentru flotele de mașini zburătoare. Alef va începe cu Model Zero Ultralight și plănuiește extinderea gamei cu alte versiuni, inclusiv varianta comercială Model A.