Un medic american a murit, infectat cu coronavirus, în India. Era vaccinat cu ambele doze ale vaccinului

Medicul Deepti Saxena-Kapila, soția infecționistului, ea însăși un om de știință care luptă cu pandemia, a declarat că a călătorit în India, împreună cu soțul ei, în ultima săptămână a lunii martie.

„În ultimul an am lucrat la un laborator COVID-19 din New Jersey și am asigurat un mediu sigur acasă”, a spus dr. Saxena-Kapila, specializată în microbiologie.

„Este ironic faptul că am mers în India timp de două săptămâni și el l-a contractat aici”.

Ziarul care a citat-o pe soția medicului spune că amândoi au urmat schema completă a vaccinului, fiecare primind câte două doze de vaccin Pfizer, scrie independent.co.uk.

Dr Marc Klapholz, președintele departamentului de medicină al Universității Rutgers, a transmis colegilor o scurtă scrisoare prin intermediul poștei electronice, care ulterior a fost distribuită și online, spunând că Dr. Kapila a fost un pilon fundamental al Școlii de Medicină din New Jersey de 50 de ani.

„Un veritabil gigant în domeniul bolilor infecțioase, dr. Kapila a fost recunoscut la nivel mondial și apreciat pentru cunoștințele sale legendare și pentru înțelegerea clinică extraordinară în diagnosticarea și tratarea celor mai complexe boli infecțioase”, a scris medicul.

Fosta soție a lui Kapila, dr. Bina Kapila, a declarat într-un interviu acordat ABC News că medicul, care suferea de diabet și alte complicații cardiace, a călătorit în India pentru a-și îngriji familia.

„Era atât de strălucit când eram la facultate, la facultatea de medicină, încât profesorii de medicină, după ce țineau o prelegere, veneau la el și-l întrebau:„ Am acoperit totul?”, a spus ea.

Kapila plănuise să se întoarcă în SUA la jumătatea lunii aprilie, însă, pe data de 8 aprilie, a primit rezultatul pozitiv pentru coronavirus. La scurt timp a fost internat la spitalul Shanti Mukund din Delhi, unde a murit 20 de zile mai târziu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal