Medicul rus care l-a tratat pe Navalnîi după otrăvirea cu Noviciok a murit "subit"

Sergey Maximishin, medic de top la spitalul din Omsk şi unul dintrei cei ce i-au acordat primul ajutor lui Aleksei Navalnîi anul trecut, a murit subit, potrivit CNN.

"Va informam cu regret ca medicul sef adjunct pentru anestezie si resuscitare in cadrul Spitalului de urgenta No.1, asistent al departamentului Universitatii medicale de stat din Omsk, doctor in stiinte medicale Maksimishin Serghei Valentinovici a incetat subit din viata", se arara in comunciatul transmis de spitalul de urgenta din Omsk.

Maximishin avea 55 de ani, iar în comunicatul spitalului nu a fost menţionată cauza decesului.

Pe 20 august 2020, lui Aleksei Navalnîi i s-a făcut rău în timp ce era la bordul unui avion care plecase din Siberia şi avea ca destinaţie Moscova. Pilotul a decis să aterizeze de urgenţă la Omsk.

Între timp, Navalnîi a fost condamnat la doi ani şi opt luni de închisoare.

Decizia tribunalului din Moscova a provocat proteste masive în marile oraşe din Rusia, iar peste o mie de persoane au fost arestate, marţi, în timpul demonstraţiilor de susţinere a opozantului rus.

Joi seara, Navalnîi şi-a încurajat susţinătorii la noi proteste prin care să salveze Rusia, transmite AFP, citat de Mediafax.