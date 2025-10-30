Medvedev îl numește „imbecil” pe ministrul NATO care a spus că Moscova va fi distrusă și amenință cu „adevărata armă a Apocalipsei”

Dmitri Medvedev, fostul locțiitor al lui Putin la Kremlin, i-a răspuns ministrului belgian al Apărării, după declarația acestuia privind „ștergerea Moscovei de pe fața Pământului”, dacă Rusia va ataca vreo capitală NATO.
Într-un mesaj pe Twitter, Medvdev l-a numit pe Theo Francken „un imbecil” și s-a lăudat cu dronele propulsate nuclear ale Rusiei, denumite „Poseidon”.
„Felicitări tuturor prietenilor Rusiei (și mai ales imbecilului ministru belgian al Apărării) pentru testarea cu succes a dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon. Spre deosebire de Burevestnik, Poseidon poate fi considerată o adevărat armă a Apocalipsei”, a scris fostul locțiitor al lui Putin pe Twitter.
Congratulations to all of Russia's friends (and especially the imbecile Belgian Minister of Defence) on the successful test of the Poseidon nuclear-powered underwater drone. Unlike the Burevestnik, the Poseidon can be considered a true doomsday weapon ⚡️?— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025