Medvedev îl numește „imbecil” pe ministrul NATO care a spus că Moscova va fi distrusă și amenință cu „adevărata armă a Apocalipsei”

<1 minut de citit Publicat la 10:08 30 Oct 2025 Modificat la 10:08 30 Oct 2025

Dmitri Medvdev. Foto: Hepta

Dmitri Medvedev, fostul locțiitor al lui Putin la Kremlin, i-a răspuns ministrului belgian al Apărării, după declarația acestuia privind „ștergerea Moscovei de pe fața Pământului”, dacă Rusia va ataca vreo capitală NATO.

Într-un mesaj pe Twitter, Medvdev l-a numit pe Theo Francken „un imbecil” și s-a lăudat cu dronele propulsate nuclear ale Rusiei, denumite „Poseidon”.

„Felicitări tuturor prietenilor Rusiei (și mai ales imbecilului ministru belgian al Apărării) pentru testarea cu succes a dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon. Spre deosebire de Burevestnik, Poseidon poate fi considerată o adevărat armă a Apocalipsei”, a scris fostul locțiitor al lui Putin pe Twitter.