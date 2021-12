Meghan Markle este considerată „cea mai inteligentă” din familia regală

Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York Post, citat de către The News.

Meghan a urmat cursurile Universităţii Northwestern din Illinois (SUA), o instituţie prestigioasă. Cine e pe locul doi, poate vă întrebaţi? Kate Middleton ocupă poziţia secundă pe podiumul „inteligenţei” în familia regală.

Ducesa a absolvit Universitatea Saint Andrews, cotată mai jos decât cea urmată de către cumnata sa.

Între timp, prinţul William este pe locul trei, iar prinţul Harry, din păcate, nu a prins top 10, informează Mediafax.

