Merz a condus prima reuniune a Consiliului de Securitate Națională. Cum răspunde Berlinul amenințărilor venite de la Moscova

1 minut de citit Publicat la 23:30 05 Noi 2025 Modificat la 23:33 05 Noi 2025

Cancelarul german, Friedrich Merz. Foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz a prezidat miercuri prima reuniune a nou-creatului Consiliu de Securitate Națională, 'amenințările hibride' din partea Rusiei fiind principalul subiect de pe agendă, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Berlinul a acuzat în repetate rânduri Moscova că poartă un război 'hibrid', adică în mare parte neconvențional, care ar putea include acte de sabotaj și campanii de dezinformare.

'Reuniunea s-a concentrat pe adoptarea unui plan de acțiune interministerial pentru contracararea amenințărilor hibride', a declarat Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al lui Merz, citat într-un comunicat.

Acest plan include măsuri în domeniile spionajului și protecției infrastructurii critice, a adăugat el.

'Acesta este răspunsul guvernului la înmulțirea și intensificarea amenințărilor hibride împotriva Germaniei, în special din partea Rusiei', a adăugat Kornelius.

În ultimele luni, în Germania au fost detectate acțiuni de survolare cu drone deasupra aeroporturilor și a siturilor militare sensibile.

Întâlnirea a abordat, de asemenea, 'dependența strategică de materiile prime esențiale', a subliniat Kornelius.

'Guvernul va elabora un plan de acțiune până la sfârșitul anului pentru diversificarea aprovizionării cu materii prime', a continuat el.

Merz a propus, pentru prima dată, crearea unui Consiliu de Securitate Națională la începutul acestui an, înainte de alegerile parlamentare din februarie din țara sa.

Acest organism ar include reprezentanți ai diferitelor ministere, precum și experți din serviciile de securitate, grupuri de reflecție și sectorul privat.

El ar fi responsabil de analiza situației de securitate globală și de pregătirea răspunsului Germaniei în acest domeniu.