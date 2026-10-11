Mesaj emoţionant al Kievului pentru România: "A fost printre primele țări care ne-au ajutat. Este un prieten strategic pentru noi"

Ucraina şi-a deschis primul Consulat onorific în România, lângă Cluj-Napoca. Sursa foto: Hepta

Prim-adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleksandr Mischenko, a declarat că autoritățile de la Kiev vor face tot ce ține de ele pentru ca toate drepturile românilor din Ucraina să fie respectate, notează Agerpres.

"Avem foarte multe lucruri în comun, bunăoară, nu numai comunitățile din România și Ucraina, ci și foarte multe evenimente istorice care ne leagă. Am avut consultări politice la București și am discutat foarte multe lucruri despre minorități și o să facem tot ceea ce ține de noi pentru ca toate drepturile minorității române din Ucraina să fie respectate și să se simtă ca acasă.

Sperăm ca acest lucru să se reflecte și în România, pentru că și aici trăiesc ucraineni și trebuie să acordăm importanță și școlilor ucrainene din România. Trebuie să înțelegem următorul lucru: acești oameni suferă atât pentru Ucraina, cât și pentru România, fiindcă sunt cetățeni buni ai României, dar se gândesc și la Ucraina", a afirmat Oleksandr Mischenko, cu ocazia deschiderii, la Apahida, a primului Consulat onorific al Ucrainei în România.

El a mulțumit României pentru ajutorul pe care l-a dat și îl dă în continuare Ucrainei.

"Vreau să țineți minte că România a fost printre primele țări care au oferit ajutor Ucrainei, este prietenul nostru, este un prieten strategic pentru noi. Vreau să mulțumesc tuturor țărilor și reprezentanților lor care se află aici pentru ajutorul pe care l-au oferit Ucrainei. Solidaritatea internațională este una dintre formele de luptă împotriva agresiunii ruse", a mai spus Oleksandr Mischenko.

Acesta a participat, sâmbătă, la evenimentul de deschidere a Consulatului onorific al Ucrainei în Apahida, eveniment la care au mai fost prezenți, printre alții, ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, prefectul de Cluj, Maria Forna, vicepreședinții Consiliului Județean Cluj Vakar Istvan și Radu Rațiu, reprezentanți ai corpului diplomatic și consular, ai mediului academic și de afaceri, precum și reprezentanți ai comunității ucrainene și ai comunității locale.