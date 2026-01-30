Mesaj ironic transmis de Casa Albă după arestarea jurnalistului Don Lemon: “Când viața îți dă lămâi”

1 minut de citit Publicat la 18:35 30 Ian 2026 Modificat la 18:35 30 Ian 2026

Casa Albă a reacționat ironic vineri după arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon. FOTO: Hepta

Casa Albă a reacționat ironic vineri după arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon după ce jurnalistul a transmis în direct de la o manifestaţie într-o biserică din St. Paul, Minnesota, săptămâna trecută.

Don Lemon se afla în Los Angeles în momentul arestării pentru a transmite în direct premiile Grammy, a declarat avocatul său, Abbe Lowell.

Într-o postare pe X, Casa Albă a scris: „Când viața îți dă lămâi...”. Alături de mesaj apare un emoji în formă de lanț și o imagine cu Lemon din interiorul bisericii.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a condamnat arestarea lui Lemon și a declarat într-un comunicat că „a contactat procurorul american pentru a verifica starea lui Don Lemon”.

„Să fiu foarte clară - președintele Trump nu dezescaladează nimic după împușcăturile fatale ale cetățenilor americani de către agenți federali”, a spus ea. „De fapt, arestarea lui Don Lemon și a Georgiei Fort demonstrează exact opusul - escaladează”, potrivit nbcnews.

Avocatul fostului prezentator CNN, Abbe Lowell, a declarat într-un comunicat că Lemon a fost reținut de agenți federali în Los Angeles, unde acesta relata despre premiile Grammy.

When life gives you lemons... ⛓️ pic.twitter.com/wxry0fudOj — The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026

Represiune fără precedent a guvernului federal american

Arestarea unuia dintre cei mai cunoscuți jurnaliști americani este cea mai recentă evoluție în cadrul represiunii fără precedent a guvernului federal privind imigrația din Minneapolis, în care doi cetățeni americani au fost împușcați și uciși.

Alături de Don Lemon, a fost arestată și jurnalista Georgia Fort de către agenții federali. Încă nu este clar exact de ce sunt acuzați.

Departamentul de Justiție a anunțat că va intenta acuzații împotriva lui Lemon după ce jurnalistul independent a relatat despre protestul de la o biserică din St. Paul pe 18 ianuarie.

Arestările celor doi vin după reținerea altor trei persoane - Nekima Levy Armstrong, Chauntyll Louisa Allen și William Kelly, care au perturbat aceeași slujbă religioasă din St. Paul.

Manifestanții s-au adunat la slujbă deoarece pastorul acesteia, David Easterwood, este și directorul interimar al unui birou ICE din St. Paul.

Guvernul federal a invocat Legea FACE pentru a justifica arestarea protestatarilor. În cele din urmă protestatarii au fost eliberați după ce un judecător federal a constatat că administrația Trump nu a oferit „nicio justificare factuală sau juridică” pentru a justifica două dintre arestări.