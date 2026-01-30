Fostul star al CNN, Don Lemon, a fost arestat de FBI, în Los Angeles, unde transmitea despre Premiile Grammy

Don Lemon a fost arestat în SUA, după ce a relatat despre un protest la o biserică din Minnesota. Sursa foto: Hepta

Jurnalistul independent Don Lemon, fost prezentator la CNN, a fost arestat, joi seară, după ce, săptămâna trecută, a relatat de la un protest la o biserică din Minnesota. Avocatul jurnalistului a spus că Lemon a fost reținut de FBI în Los Angeles, de unde transmitea despre premiile Grammy, conform CNN. Oficiali ai Departamentului de Justiție au afirmat că Lemon va fi pus sub acuzare pe motiv că nu avea dreptul să se afle pe proprietatea privată a bisericii, iar întreruperea unei slujbe ar fi putut împiedica drepturile constituționale ale enoriașilor.

Lemon se afla alături de zeci de protestatari anti-imigrație și anti-vamă când aceștia au intrat în grabă în Biserica Cities din St. Paul, Minnesota, la începutul acestei luni, întrerupând o slujbă religioasă și ducând la confruntări tensionate.

„Don Lemon a fost reținut aseară de agenți federali în Los Angeles, unde relata despre premiile Grammy”, a declarat avocatul său, Abbe Lowell, într-un comunicat emis vineri dimineață.

„Don este jurnalist de 30 de ani, iar munca sa protejată constituțional în Minneapolis nu a fost diferită de ceea ce a făcut întotdeauna. Primul Amendament există pentru a proteja jurnaliștii al căror rol este de a scoate la iveală adevărul și de a-i trage la răspundere pe cei aflați la putere.”

„În loc să investigheze agenții federali care au ucis doi protestatari pașnici din Minnesota, Departamentul de Justiție al lui Trump își dedică timpul, atenția și resursele acestei arestări, iar aceasta este adevărata acuzație de abatere în acest caz”, a adăugat Lowell.

„Acest atac fără precedent asupra Primului Amendament și această încercare transparentă de a distrage atenția de la numeroasele crize cu care se confruntă această administrație nu vor rezista. Don va lupta cu aceste acuzații cu vigoare și temeinicie în instanță.”

Ce susţine Departamentul de Justiție

Lemon, un fost prezentator CNN, a declarat că a fost prezent la demonstrație ca jurnalist și nu ca protestatar. Într-un videoclip al episodului pe care l-a postat pe YouTube, Lemon spune: „Sunt aici doar să fotografiez, nu fac parte din grup... Sunt jurnalist.”

Totuși, înalți oficiali ai Departamentului de Justiție au afirmat imediat și public că Lemon va fi acuzat. Lemon nu avea dreptul să se afle pe proprietatea privată a bisericii, au spus ei, iar întreruperea unei slujbe bisericești ar fi putut împiedica drepturile constituționale ale enoriașilor.

Procurorul general Pam Bondi a denunțat protestul în timpul unei vizite la Minneapolis, declarând într-un interviu acordat Fox News că scena a fost „oribilă”. Nu a făcut referire specifică la Lemon.