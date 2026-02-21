Mesaje controversate dezvăluie cum Epstein sugera că schimbările climatice ar putea „rezolva” suprapopularea

Epstein compară societatea cu un creier care elimină neuronii „nefolosiți”. Foto: Profimedia Images

Noi e-mailuri analizate de publicația Fast Company și citate de Futurism scot la iveală opinii controversate exprimate de Jeffrey Epstein în legătură cu schimbările climatice și suprapopularea.

Într-un schimb de emailuri din 2016 cu filozoful și cercetătorul în inteligență artificială Joscha Bach, Epstein sugera că încălzirea globală ar putea reprezenta o modalitate de a gestiona creșterea populației. El descria fenomenul comparativ cu un „incendiu de pădure” la scară planetară, insinuând că ar putea avea un rol „benefic” pentru specie.

Mesajele conțin afirmații extreme și formulate haotic, în care Epstein punea sub semnul întrebării valoarea menținerii în viață a persoanelor vulnerabile, comparând societatea cu un creier care elimină neuronii „nefolosiți”.

Climatologul Michael Mann a declarat pentru Fast Company că astfel de idei sunt în linie cu mentalitatea elitelor din cercul lui Epstein. De exemplu, Bjorn Lomborg, cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de politicile climatice, care a fost asociat cu Epstein și a apărut în corespondența analizată.

Potrivit lui Mann, argumentele care minimalizează efectele schimbărilor climatice sau justifică inacțiunea afectează în special țările sărace, care resimt cel mai puternic impactul încălzirii globale.

Suprapopularea și inegalitatea

Dezbaterea despre „suprapopulare” are, de fapt, soluții cunoscute. Experiența arată că, pe măsură ce nivelul de trai crește și accesul la educație și servicii medicale se îmbunătățește, rata natalității tinde să scadă natural.

În plus, la nivel global există suficiente resurse pentru a acoperi nevoile de bază ale populației. Cu toate acestea, milioane de oameni se confruntă cu foamete sau lipsa unei locuințe, problema fiind legată mai degrabă de distribuția inegală a resurselor decât de numărul total al populației.