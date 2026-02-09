Mesajul lui Nicuşor Dan, după victoria lui Sanae Takaichi, în Japonia: Aștept cu nerăbdare să consolidăm parteneriatul strategic solid

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis, luni, un mesaj de felicitare pentru Sanae Takaichi, după ce alegerile din Japonia au fost câştigate cu o mare majoritate de partidul ultraconservator al prim-ministrei. "Aștept cu nerăbdare să colaborăm și să consolidăm în continuare prietenia noastră tradițională și parteneriatul strategic solid, în beneficiul popoarelor noastre", a declarat Nicuşor Dan.

Partidul Liberal Democrat din Japonia, al prim-ministrei Sanae Takaichi, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă în ceea ce priveşte imigraţia, ar urma să recâştige o majoritate covârşitoare în camera inferioară a parlamentului după alegerile legislative de duminică, potrivit estimărilor iniţiale ale presei japoneze.

Profitând de un val de popularitate mare, la mai puţin de patru luni după ce Takaichi a devenit prima femeie prim-ministru a Japoniei, guvernul de la Tokyo a dizolvat parlamentul, declanșând alegeri anticipate. Proiecțiile arată că șefa guvernului nipon a fost revalidată în mod covârșitor la aceste alegeri, iar PLD și partenerul său de coaliție - Ishin (Partidul Inovației) - vor obține o majoritate de două treimi în legislativul nipon.