Mesajul trimis de 6 congresmani americani înainte de alegerile din Moldova. Factorii care asigură viitorul democratic al acestei ţări

Şase congresmani americani şi-au exprimat speranţa, într-o scrisoare deschisă, că Republica Moldova își va găsi calea către viitorul democratic, odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie.

"Asigurarea desfășurării libere a acestor alegeri, a numărării transparente a voturilor și a acceptării pașnice a rezultatelor de către toți actorii va fi crucială pentru viitorul democratic al Republicii Moldova", au transmis congresmanii din Statele Unite ale Americii.

Maia Sandu, apel la vot

Maia Sandu a transmis şi ea, vineri, un mesaj în ultima zi de campanie electorală, înainte de alegerile parlamentare. Șefa statului a făcut apel la cetățeni să nu uite lupta dusă împotriva regimurilor corupte din ultimii ani și să decidă viitorul țării prin vot.

„Dragi cetățeni, azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate de cetățean. În calitate de cetățean care, acum 10 ani, a decis că nu vrea să trăiască într-o țară condusă de hoți. Și, alături de mulți dintre voi, ne-am pornit să dăm jos regimul oligarhic. Au urmat ani grei de luptă cu un regim corupt. Periculos, care și-a bătut joc de oameni și de imaginea țării noastre.

A fost mai greu decât ne-am imaginat. Dar nu am renunțat nici chiar când nu se mai vedea lumina la capătul tunelului. Împreună, cu mult efort, într-o bună zi, am reușit să alungăm oligarhul de la putere. Dar nu ne-am oprit acolo, pentru că în locul unor hoți s-au avântat alții, cumetri cu precedenții și cu nănași la Moscova. Acum patru ani am reușit să-i scoatem de la putere și pe unii și pe alții”, a precizat Maia Sandu.

Pe 28 septembrie se desfășoară alegeri parlamentare pentru alegerea celor 101 deputați ai Parlamentului Republicii Moldova.