„Metoda celor 10.000 de tăieturi”. Sîrskîi dezvăluie noua tactică a Rusiei în Ucraina, inspirată de o tehnică de tortură chinezească

2 minute de citit Publicat la 23:30 26 Sep 2025 Modificat la 23:43 26 Sep 2025

Generalul Sîrskîi confirmă că Rusia a schimbat tactica pe frontul din Ucraina. Sursă colaj foto: Hepta

Trupele ruse utilizează o nouă metodă pentru a străpunge defensiva ucraineană, declară comandatul șef al forțelor Kievului, citat, vineri, de Agerpres.

În prezent, rușii lansează numeroase asalturi cu grupuri foarte mici de soldați.

"De la începutul verii, tacticile inamicului s-au schimbat. Noutatea rușilor pe frontul de est constă în a utiliza un mare număr de mici grupuri de asalt, formate din 4-6 militari.

Aceștia au sarcina de a avansa cât de mult posibil fără a fi reperați", a declarat Sîrskîi, joi, în fața unui grup de jurnaliști, comentariile sale fiind sub embargo până vineri.

Potrivit comandantului șef ucrainean, Moscova vrea astfel să paralizeze logistica adversarului și să ocupe teritorii fără a angrena un număr mare de forțe.

Sîrskîi mai spune că rușii ajung astfel să-și pună steagul în poziții avansate, chiar dacă nu controlează efectiv teritoriul adiacent.

Rușii și-au testat noua tactică la Dobropillia

Generalul ucrainean a comparat această tactică rusă cu cea a "miilor de tăieturi", o formă de tortură în care victima suferă numeroase leziuni mici, dar extrem de dureroase.

Potrivit lui Sîrskîi, armata rusă a operat în această manieră lângă orașul Dobropillia, în regiunea Doneţk, şi în regiunea Dnipropetrovsk.

Forțele de invazie au pătruns acolo în această vară pentru prima dată de la începutul războiului.

Generalul ucrainean a recunoscut că situația este "dificilă" pe front și că armata rusă continuă să înainteze în sectoare importante, precum cele din Pokrovsk şi Dobropillia.

Ce înseamnă, de fapt, "tortura celor 10 mii de tăieturi"

"Tortura celor 10 mii de tăieturi" ar fi fost aplicată în China medievală, fiind utilizată ca formă de execuție până la începutul secolului trecut, potrivit unor surse istorice.

Împărații dinastiei Ming ar fi recurs la acest tip de pedeapsă, numită "ling chi", pentru a sancționa cele mai grave infracțiuni.

Conform puținelor informații consemnate în epocă, persoana condamnată era urcată pe podiumul de execuție, dezbrăcată și legată, iar un trimis al împăratului citea decretul ce preciza mulțimii motivul execuției, precum și numărul de tăieturi la care urma să fie supus osânditul.

O astfel de scenă ar fi avut loc în toamna anului 1510, când împăratul a ordonat ca un funcționar de stat, Liu Jin, să fie executat prin ling chi pe parcursul a trei zile, cu ordinul strict de a fi ținut în viață până ce toată carnea îi va fi îndepărtată de pe oase.

Acestui condamnat i-ar fi fost aplicate 3.357 de tăieturi.

În prima zi, Liu a suferit 357 de tăieturi, începând din zona pieptului. Spre seară, tortura a încetat, iar condamnatul a fost pregătit pentru reluarea procedurii, a doua zi.

După ce victima a rezistat două zile, împăratul a primit vestea că Liu Jin s-a stins din viață şi a ordonat ca trupul neînsuflețit al acestuia să fie dezmembrat.

Numele sub care această metodă atroce a fost reținută de istorie - respectiv, tăierea în 10.000 de bucăți - ar putea fi o referire la simbolistica numărului respectiv în China medievală, unde primul împărat era considerat a fi cel dintâi din următorii zece mii.

Frontul războiului ucrainean, mai mare decât Franța măsurată de la nord la sud

Rusia a ocupat circa 1% din teritoriul ucrainean în decurs de un an, potrivit unei analize a AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), care lucrează cu Critical Threats Project (CTP).

Ministerul rus al Apărării a revendicat, vineri, cucerirea localității Iunakivka din regiunea Sumî.

Conform unei estimări furnizate chiar de Oleksandr Sîrskîi, frontul s-a mărit astfel cu 200 de kilometri într-un an, pentru a atinge 1.250 de kilometri, mai mult decât distanța din nordul până în sudul Franței, notează presa internațională.