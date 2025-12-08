„Mi-aș apăra țara”. Polonezii se pregătesc pentru război: 400.000 de voluntari vor primi instrucție militară până în 2027

Polonia va crește, din 2026, cheltuielile pentru apărare la 4,8% din PIB, mai mult decât în aproape toate celelalte țări NATO. Foto: Getty Images

400.000 de polonezi vor primi instruire militară până în 2027. Programul e pe bază de voluntariat și e deschis tuturor: de la școlari la pensionari. „Trăim cele mai periculoase vremuri de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a spus ministrul Apărării din Polonia la lansarea programului. Polonezii sunt profund conștienți de amenințarea rusă și nu feresc de luptă. În bazele militare de lângă Varșovia, reporterii The Guardian au găsit participanți de toate vârstele. O adolescentă de 15 ani le-a spus ferm că nu va ezita să-și apere țara. „Iubesc Polonia”, a spus ea. Alții, mai în vârstă, au fost motivați de poveștile bunicilor care au trăit printr-un război.

Cezary Pruszko încă își amintește instruirea de apărare civilă din anii de școală din perioada comunistă. A învățat cum să citească o hartă, abilități de supraviețuire în condiții extreme și mai ales...sentimentul că pericolul războiului era real și mereu prezent.

„Generația mea a crescut cu aceste amenințări. Nu trebuia să ți se explice de ce conta acest lucru”, a spus Pruszko.

Acum are 60 de ani și își reîmprospătează aceste abilități la o bază militară din afara Varșoviei. Împreună cu zeci de alți civili polonezi, a vizitat un adăpost antiaerian, și-a pus măști de gaze și a exersat producerea scânteilor cu un amnar pentru a aprinde un foc.

Instrucția, menită să crească reziliența civililor face parte dintr-un program nou. Până la finalul anului 2027, 400.000 de cetățeni polonezi ar trebui să treacă prin această instrucție. Programul este pe bază de voluntariat și nu are limită de vârstă: e deschis tuturor polonezilor, de la școlari la pensionari.

„Trăim cele mai periculoase vremuri de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Fiecare dintre noi trebuie să aibă abilitățile, cunoștințele și priceperea practică pentru a face față unei crize”, a declarat ministrul apărării al Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz, la lansarea programului.

Polonezii sunt acut conștienți că poziția geografică a țării, în centrul Europei, a lăsat-o istoric vulnerabilă la atac. Invazia pe scară largă a Ucrainei vecine, în 2022, i-a făcut și mai alerți, iar în acest an incursiunile dronelor în spațiul aerian polonez și un val de acte de sabotaj legate de serviciile de informații rusești au sporit alarma. Cel mai recent, o linie ferată a fost aruncată în aer la începutul acestei luni, autoritățile susținând că Rusia a organizat atacul și intenționa să provoace victime.

Toate acestea au dus la o revizuire a gândirii privind securitatea națională. Guvernul a aprobat un proiect de buget pentru anul viitor care va crește cheltuielile pentru apărare la 4,8% din PIB, confortabil mai mult decât în aproape toate celelalte țări NATO. Noile clădiri trebuie dotate cu adăposturi antiaeriene, adăposturile mai vechi sunt reechipate. De asemenea, a început construcția unui „scut estic” care se va întinde de-a lungul frontierelor țării cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad.

Revizuirea jocurilor de război

La o bază operațională înaintată, la câțiva kilometri de granița Poloniei cu Belarus, generalul de brigadă Roman Brudło, comandantul brigăzii a 9-a de cavalerie blindată a Poloniei, a declarat că invazia Rusiei în Ucraina a schimbat complet situația de securitate pentru Polonia.

„Timpurile liniștite au trecut, din păcate, și trăim într-o perioadă dificilă, în vremuri foarte dinamice”, a spus el, într-un interviu pentru The Guardian. „Citesc ziarele, aud știrile, văd analizele făcute de diferite comunități de informații, care spun că într-un an, doi, cinci ani am putea avea posibilitatea de a ne confrunta cu o invazie pe scară largă din partea Rusiei. Nu știu. Sper că nu.”

Brudło a spus că s-a înrolat în armată în 1996, pentru că era mecanic calificat și „iubea tancurile”. După aproape trei decenii de serviciu, care au inclus rotații alături de forțele aliate în Irak și Afganistan, a recunoscut că, într-un război cu drone sau amenințări de sabotaj, instruirea sa în războiul tradițional ar trebui revizuită.

„Nu sunt legat de tanc, nu sunt lipit de el, iar toți cei de aici au trecut prin pregătiri care ne-au pregătit pentru noi tipuri de sarcini”, a spus el. „Cred că [Rusia] va pune presiune asupra noastră într-un mod hibrid, sub pragul războiului, ca să ne obosească, dar fără să treacă nivelul la care ne-am uni.”

Căpitanul Karol Frankowski, care lucrează în comunicații pentru brigadă, a povestit cum, peste vară, a petrecut o lună la exercițiile anuale NATO „Saber Junction” din Germania, simulând războiul împreună cu soldați din peste o duzină de țări. Scenariul implica un atac hibrid din partea unui agresor nespecificat, care a provocat prăbușirea legii și ordinii și instituirea legii marțiale.

„Rolul meu era să iau legătura cu localnicii în timpul crizei, aveau actori care jucau rolul șefului poliției, jurnaliști locali, alți cetățeni, și trebuia să acționăm ca și cum ar fi fost lege marțială”, a spus el.

Una dintre tacticile hibride ale Rusiei, potrivit lui Brudło și Frankowski, este încurajarea „migrației ilegale” la granițele Europei. Rolul actual al brigăzii este de a ajuta poliția de frontieră să detecteze persoane care încearcă să intre în Polonia, și astfel în spațiul Schengen, din Belarus. Senzorii de-a lungul zidului de frontieră îi alertează pe soldați cu privire la orice încercare de trecere.

Pregătiți de luptă

Pe lângă zidul de frontieră, construit de guvernul anterior de-a lungul unei mari părți a frontierei cu Belarus, noul „scut estic” va implica tranșee și fortificații de-a lungul granițelor cu Belarus și Kaliningrad, pentru a crea o barieră împotriva unei potențiale invazii.

Dar dacă războiul va veni, cel mai probabil nu va fi cel tradițional, cu tancuri care traversează granița. Așa că scutul va include și turnuri GPS și alte instalații tehnologice, pentru a proteja împotriva incursiunilor dronelor.

În Gołdap, un oraș de aproximativ 15.000 de locuitori, la doar câțiva kilometri de granița cu Kaliningrad, localnicii erau resemnați cu ideea de a avea Rusia la ușă. „Amenințarea îți influențează felul de a gândi, dar, ca să fiu sincer, m-aș îngrijora mai mult dacă aș locui la Varșovia. Din punct de vedere strategic, nu ne vor viza pe noi aici”, a spus Piotr Bartoszuk, 45 de ani, directorul colegiului profesional din Gołdap.

La începutul anilor 2000, localnicii treceau granița în mod regulat, a spus el. Polonezii făceau plinul cu benzină rusească mai ieftină; rușii veneau la cumpărături sau în excursii. Acum, granița este închisă; clădirile care găzduiau cândva un bar și un birou de schimb valutar zac abandonate și năpădite de iarbă.

„Rusia este cu siguranță o amenințare, dar nu una uriașă, pentru că suntem în NATO, suntem protejați și nu cred că ar veni pur și simplu peste noi din senin, așa cum au făcut cu Ucraina”, a spus Kornelia Brzezińska, în vârstă de 15 ani, care speră să se alăture armatei și studiază un profil militar la colegiu.

Dacă țara ar fi atacată, totuși, ea spune că nu ar ezita să lupte. „M-aș duce pe front. Chiar iubesc Polonia. Nu este ceva ce spun ușor. Nu mi-aș abandona națiunea, aș apăra-o”, a spus ea.

Afară, pe zidurile clădirii colegiului, erau vizibile urme adânci lăsate în cărămida roșie de șrapnel, păstrate în mod deliberat ca o amintire a devastării provocate Poloniei de către Al Doilea Război Mondial. Sunt puțini supraviețuitori ai acelui război care mai trăiesc astăzi, dar memoria generațională alimentează temerile legate de următorul potențial război, mai ales în rândul polonezilor mai în vârstă.

La finalul zilei de instruire de la baza militară din afara Varșoviei, Pruszko a spus că le-a aranjat și angajaților companiei sale să primească același curs de supraviețuire. „Mulți dintre angajații mai tineri au crescut în UE, într-o perioadă de pace, cu puțin simț al pericolelor pe care generațiile noastre mai în vârstă și le amintesc. Sper să nu avem niciodată nevoie de aceste abilități, dar vreau să știe ce să facă dacă va veni vreodată acel moment”, a spus el.