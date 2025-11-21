Donald Tusk denunță „terorismul de stat” și acuză Moscova că vrea să „distrugă viața umană și să destabilizeze statul polonez”

Polonia a anunțat, de asemenea, că va închide ultimul consulat rus din Polonia încă activ. Foto: Getty Images

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a denunțat, vineri, „terorismul de stat” rus care urmărește să „distrugă viața umană” și să destabilizeze statul polonez. Declarația vin după ce țara a acuzat Rusia că a sabotat o cale ferată de pe o rută-cheie cu Ucraina. Prim-ministrul de la Varșovia i-a îndemnat pe polonezi la unitate în fața tentativelor Moscovei care vizează „ca noi să fim certați cu Europa, Ucraina și mai ales între noi”, relatează Agerpres.

Donald Tusk a acuzat Rusia de terorism de stat într-o scurtă alocuțiune susținută în Parlament.

„Acte de diversiune inspirate și organizate de luni de zile de serviciile Kremlinului au depășit în ultimul timp o linie critică și putem deja să vorbim chiar despre terorism de stat”, a declarat șeful guvernului polonez.

Obiectivul constă în a „distruge viața umană și a destabiliza fundamentele statului polonez”, a adăugat el.



Premierul a menționat două acte de sabotaj comise la sfârșitul săptămânii trecute pe o cale ferată importantă pentru transportul de pasageri, arme și mărfuri spre Ucraina.



Varșovia a identificat doi cetățeni ucraineni suspectați că au acționat în folosul Moscovei ca presupuși autori ai acestor acțiuni și a cerut Belarusului, aliat al Rusiei unde cei doi indivizi s-ar fi refugiat, să-i extrădeze.



Ministrul de Externe din Polonia a anunțat de asemenea că va închide ultimul consulat rus din Polonia încă activ.



Amintind despre o amplă operațiune de dezinformare care a urmat acestor diversiuni, menită în principal să arunce vina pe seama Ucrainei, Tusk i-a îndemnat pe parlamentari să nu repete minciunile propagandei ruse.



„Susțineți Ucraina în războiul ei contra Rusiei fără niciun 'dar'”, a declarat Tusk. „În timpul războiului, nu există 'dar', ești fie pentru Polonia, fie împotriva ei, mai ales în ceea ce privește securitatea națională în fața amenințării ruse”, a subliniat Tusk.



Adresând mesajul său în special deputaților din opoziția naționalistă și de extremă dreapta, precum și palatului prezidențial apropiat de aceste medii, Tusk le-a cerut de asemenea să nu pună în discuție unitatea europeană. „Susțineți un Occident puternic, nu Rusia”, a insistat Tusk.



Varșovia denunță de multă vreme războiul hibrid dus de Rusia contra lumii occidentale.



