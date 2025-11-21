Antena 3 CNN Externe Donald Tusk denunță „terorismul de stat” și acuză Moscova că vrea să „distrugă viața umană și să destabilizeze statul polonez”

Donald Tusk denunță „terorismul de stat” și acuză Moscova că vrea să „distrugă viața umană și să destabilizeze statul polonez”

A.O.
1 minut de citit Publicat la 19:19 21 Noi 2025 Modificat la 19:19 21 Noi 2025
donald tusk in parlamentul de la varșovia
Polonia a anunțat, de asemenea, că va închide ultimul consulat rus din Polonia încă activ. Foto: Getty Images

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a denunțat, vineri, „terorismul de stat” rus care urmărește să „distrugă viața umană” și să destabilizeze statul polonez. Declarația vin după ce țara a acuzat Rusia că a sabotat o cale ferată de pe o rută-cheie cu Ucraina. Prim-ministrul de la Varșovia i-a îndemnat pe polonezi la unitate în fața tentativelor Moscovei care vizează „ca noi să fim certați cu Europa, Ucraina și mai ales între noi”, relatează Agerpres.

Donald Tusk a acuzat Rusia de terorism de stat într-o scurtă alocuțiune susținută în Parlament. 

„Acte de diversiune inspirate și organizate de luni de zile de serviciile Kremlinului au depășit în ultimul timp o linie critică și putem deja să vorbim chiar despre terorism de stat”, a declarat șeful guvernului polonez.

Obiectivul constă în a „distruge viața umană și a destabiliza fundamentele statului polonez”, a adăugat el.

Premierul a menționat două acte de sabotaj comise la sfârșitul săptămânii trecute pe o cale ferată importantă pentru transportul de pasageri, arme și mărfuri spre Ucraina.

Varșovia a identificat doi cetățeni ucraineni suspectați că au acționat în folosul Moscovei ca presupuși autori ai acestor acțiuni și a cerut Belarusului, aliat al Rusiei unde cei doi indivizi s-ar fi refugiat, să-i extrădeze.

Ministrul de Externe din Polonia a anunțat de asemenea că va închide ultimul consulat rus din Polonia încă activ.

Amintind despre o amplă operațiune de dezinformare care a urmat acestor diversiuni, menită în principal să arunce vina pe seama Ucrainei, Tusk i-a îndemnat pe parlamentari să nu repete minciunile propagandei ruse.

„Susțineți Ucraina în războiul ei contra Rusiei fără niciun 'dar'”, a declarat Tusk. „În timpul războiului, nu există 'dar', ești fie pentru Polonia, fie împotriva ei, mai ales în ceea ce privește securitatea națională în fața amenințării ruse”, a subliniat Tusk.

Adresând mesajul său în special deputaților din opoziția naționalistă și de extremă dreapta, precum și palatului prezidențial apropiat de aceste medii, Tusk le-a cerut de asemenea să nu pună în discuție unitatea europeană. „Susțineți un Occident puternic, nu Rusia”, a insistat Tusk.

Varșovia denunță de multă vreme războiul hibrid dus de Rusia contra lumii occidentale.

×
Etichete: donald tusk război hibrid razboi rusia nato

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close