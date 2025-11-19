Polonia închide ultimul consulat al Rusiei din țară și denunță un „act de terorism de stat” ordonat de Moscova

3 minute de citit Publicat la 22:22 19 Noi 2025 Modificat la 22:22 19 Noi 2025

Explozia a avariat șinele de cale ferată în apropierea orașului Mika, pe o linie feroviară care leagă Varșovia de estul Poloniei, o rută logistică cheie către granița cu Ucraina. Foto: Profimedia Images

Polonia închide ultimul consulat rusesc din țară, a anunțat ministrul polonez de Externe. Radosław Sikorski a declarat că decizia vine după „actul de terorism de stat” ordonat de Rusia asupra sistemului feroviar din Polonia. „Intenția clară a fost de a provoca victime omenești,” a spus el despre atacul cu bombă, relatează The Guardian. Rusia neagă în mod constant că ar fi în spatele unor sabotaje din Europa.

Serviciile de securitate poloneze au anunțat că se află în curs de a aresta mai multe persoane care ar fi fost implicate în incidentul care a avut loc în weekend.

„Sunt pe urmele celor care au comandat (atacul n.red); sunt pe urmele făptuitorilor... au loc primele arestări,” a declarat miercuri dimineață purtătorul de cuvânt Jacek Dobrzyński.

Acesta a precizat mai târziu că patru persoane au fost arestate.

De asemenea, marți, prim-ministrul Donald Tusk a declarat că autoritățile au identificat doi cetățeni ucraineni implicați în atac, care au sosit în Polonia din Belarus și au plecat la scurt timp după ce au plasat dispozitivele explozive pe șinele de cale ferată.

Tusk a spus că Polonia crede că cei doi bărbați cooperau cu serviciile de securitate rusești și că unul dintre ei fusese anterior arestat pentru sabotaj în Ucraina. Se pare că cei doi nu se numără printre persoanele care au fost arestate.

Explozia a avariat șinele de cale ferată în apropierea orașului Mika, pe o linie feroviară care leagă Varșovia de estul Poloniei, o rută logistică cheie către granița cu Ucraina. Nu au existat victime, deoarece fisura din șine a fost observată de mecanicul unui tren regional, care a alertat autoritățile. Într-un incident separat, cabluri electrice au fost distruse de-a lungul unei porțiuni de cale ferată din apropiere.

Avertismentul Poloniei

Sikorski a spus că ordonă închiderea consulatului din Gdańsk, deși „nu va fi răspunsul nostru complet” la atac. El nu a specificat ce alte măsuri ar putea lua Polonia.

Polonia a închis alte două consulate rusești, la Cracovia și Poznan, în ultimii ani. Ambasada din Varșovia rămâne deschisă.

Ministerul rus de Externe a anunțat că, în replică, va „reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Rusia”.

„Relațiile cu Polonia s-au deteriorat complet. Aceasta este probabil o manifestare a acestei deteriorări – dorința autorităților poloneze de a reduce la zero orice posibilitate de relații consulare sau diplomatice,” a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Rusia a negat că ar fi în spatele atacurilor de sabotaj din Europa, dar serviciile de informații poloneze și din alte țări europene cred că Moscova a lansat o campanie de incendiere, explozii și atacuri asupra infrastructurii pentru a testa apărarea Europei și a slăbi sprijinul pentru Ucraina. Atacurile utilizează de obicei agenți recrutați o singură dată prin aplicația Telegram, adesea cetățeni ucraineni.

Tusk a vorbit cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, miercuri dimineață, președintele ucrainean promițând „să împărtășească toate informațiile” legate de atac. Cele două țări vor înființa un grup de lucru bilateral pentru a încerca să prevină alte incidente, a spus Zelenski.

„Informațiile noastre sunt aceleași: toate faptele indică faptul că există o urmă rusească în spatele tuturor acestora,” a spus el.

El a comparat atacurile din Polonia cu sabotajele zilnice din Ucraina.

Polonia se pregătește pentru noi sabotaje

Vorbind la o conferință de presă la Varșovia, șeful Statului Major General Polonez, Wiesław Kukuła, a declarat că nopțile lungi de iarnă din viitoarea perioadă a sărbătorilor ar putea fi percepute de Rusia ca fiind momentul perfect pentru a intensifica activitatea de sabotaj. „Nu trebuie să permitem ca acest lucru să se întâmple,” a spus el.

Kukuła a adăugat că armata dorește să se pregătească pentru o „gamă largă” de potențiale incidente „pentru a elimina orice spațiu pentru acest tip de activitate”.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat la aceeași conferință de presă că armata lucrează la un plan, Operațiunea Orizont, pentru a desfășura 10.000 de soldați pentru protejarea infrastructurii critice din întreaga țară, pentru a „contracara actele de diversiune și a ridica nivelul de securitate pentru cetățenii polonezi.”