Procuratura poloneză, despre explozia la calea ferată către Ucraina: Sabotaj cu caracter terorist în contul unei organizații străine

17 Noi 2025

Procurorii polonezi suspectează că sabotajul feroviar a fost comis în contul unui serviciu de informaţii străin. Sursa foto: Profimedia

O anchetă va fi deschisă pentru a stabili pagubele provocate unei linii de cale ferată care asigură aprovizionarea Ucrainei, un aliat apropiat al Poloniei, a anunţat luni seara Parchetul naţional polonez. Varşovia a denunţat luni un "act de sabotaj fără precedent", după distrugerea cu exploziv în centrul Poloniei a unei porţiuni de cale ferată pe o linie crucială pentru transportul de pasageri, arme şi mărfuri spre Ucraina, conform Agerpres.

Parchetul a calificat acest act drept "sabotaj cu caracter terorist comis în contul unei organizaţii străine", potrivit unui comunicat publicat la o zi după descoperirea avariilor provocate acestei căi ferate.

Marţi dimineaţă, Comitetul de securitate naţională, care reuneşte în special comandanţi militari, va analiza incidentul.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, Polonia, membră a NATO şi UE, a devenit principala placă turnantă a ajutorului militar şi umanitar spre vecinul său ucrainean.

"Explozia produsă pe o cale ferată este un act de sabotaj fără precedent ce vizează securitatea statului polonez şi a cetăţenilor săi", a transmis premierul polonez Donald Tusk pe platforma X, după ce s-a deplasat luni la locul incidentului la Mika, la 100 km sud-est de Varşovia.

Utilizată zilnic de 115 trenuri diferite, "această cale ferată este de o importanţă crucială pentru transportarea ajutorului spre Ucraina", a adăugat el.

Potrivit şefului guvernului polonez, distrugerea acestei porţiune de cale ferată "urmărea probabil să facă să deraieze un tren", ceea ce a putut fi evitat datorită vigilenţei unui conductor care a observat avariile şi a dat alarma. Nimeni nu a fost rănit.

Ministrul de interne, Maciej Kierwinski, a precizat presei că explozia fusese declanşată printr-un cablu din care un fragment a fost găsit la faţa locului.

"Îi vom prinde pe vinovaţi oricare ar fi comanditarul lor", a promis Donald Tusk. Trenul blocat pe linia deteriorată a putut să repornească în cursul după-amiezii.

Reacția NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut apel luni să se aştepte rezultatul anchetei privind presupusul act de sabotaj împotriva unei linii de cale ferată din Polonia folosită pentru trimiterea de ajutoare Ucrainei, conform agenţiei de presă citate.

„Suntem în contact strâns cu autorităţile poloneze. NATO şi Polonia se află în contact intens pe acest subiect. Acum trebuie să aşteptăm rezultatul anchetei”, a declarat Rutte într-o conferinţă de presă alături de preşedintele finlandez Alexander Stubb, după întâlnirea cu acesta la sediul Alianţei Nord-Atlantice din Bruxelles.

