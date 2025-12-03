Polonia îl sfidează pe Putin: „Amenințările lui ne ajută. Ne construim securitatea împotriva Rusiei, nu împreună cu ea”

Radosław Sikorski, ministrul de externe polonez. Foto: Profimedia Images

Ministrul de externe al Poloniei a declarat miercuri, la Bruxelles, după reuniunea NATO, că Europa și Alianța își construiesc securitatea „împotriva Rusiei”, nu împreună cu Rusia. Consiliul NATO-Rusia „nu mai există”, spune Radosław Sikorski, precizând că accentul se pune pe asigurarea securității Europei împotriva Rusiei, nu împreună cu aceasta.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat jurnaliștilor că Consiliul NATO-Rusia, un forum consultativ înființat în 2002, „nu mai există”, potrivit The Guardian.

El a spus că organismul a fost „creat în vremuri în care părea că securitatea europeană putea fi construită împreună cu Rusia, dar acele vremuri au apus din cauza deciziei Rusiei de a invada”.

„Astăzi, creăm securitate europeană împotriva Rusiei , iar aceasta și-a găsit în sfârșit expresia instituțională”, a spus el.

Răspunzând comentariilor agresive ale lui Putin la adresa Europei de aseară, Sikorski a insistat că „Rusia se află într-o poziție semnificativ mai slabă decât își imaginează”.

„Poate că Putin este mințit, dar într-un anumit fel, faptul că ne amenință este util, pentru că ne ajută să ne concentrăm pe problema sprijinirii Ucrainei”, a spus ministrul de externe polonez.

De asemenea, el a comentat propunerea UE privind împrumutul pentru reparații de război pentru Ucraina , spunând că este un mecanism care „ar putea decide rezultatul acestui război”.

„Dacă Putin ajunge la concluzia că Ucraina are acești bani și poate finanța atât statul, cât și apărarea acestuia timp de doi sau trei ani, va trebui să recalculeze dacă își poate permite să continue războiul timp de 2-3 ani ”, a spus el.

Sikorski a declarat că susține apelurile adresate premierului belgian de a renunța la opoziție, subliniind că „deblocarea acestor active pentru Ucraina ar putea fi cel mai important factor care accelerează pacea”, dar a spus că înțelege îngrijorările Belgiei cu privire la riscuri și speră că propunerile Comisiei vor oferi suficiente asigurări.