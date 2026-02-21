Mii de oameni au ieșit în stradă într-o țară UE împotriva afacerii unui investitor din Ucraina: "E o bombă ecologică"

1 minut de citit Publicat la 23:46 21 Feb 2026 Modificat la 23:46 21 Feb 2026

Oamenii au ieșit în stradă la Zagreb împotriva proiectului investitorului ucrainean. Foto: Profimedia Images

Mii de persoane au protestat sâmbătă în capitala croată Zagreb împotriva construirii a 13 ferme avicole în centrul țării.

Protestatarii au calificat acest proiect, lansat de un investitor din Ucraina și evaluat la 600 de milioane de euro, drept o "bombă ecologică", relatează Agerpres, care citează AFP.

Oamenii din stradă au răspuns apelului a numeroaser ONG-uri ecologiste și de protecție a animalelor.

Acestea au cerut oprirea proiectului, care ar presupune construirea a 13 ferme și a trei abatoare în regiunea Sisak.

"620 de tone de pui sacrificați zilnic" și "Vor să omoare 30.000 de animale pe oră", se putea citi pe pancartele purtate de manifestanții care au defilat prin centrul Zagrebului în spatele unui mare banner negru pe care scria "Nu bombei ecologice".

"Cetățenii croați, dar și autoritățile, au dreptul de a refuza proiectele pe care nu le doresc. Locuitorii și-au exprimat deja opinia: conform sondajelor, peste 80% dintre ei se opun acestui mare rău, acestui mega-proiect care poate distruge întreaga regiune", a declarat Luka Oman, reprezentant al asociației Prietenii animalelor.

Thousands protest in Zagreb against planned mega poultry farms and slaughterhouses in Sisak-Moslavina County... https://t.co/swIcW4zoC5 — Croatia Week (@CroatiaWeek) February 21, 2026

Investitorul ucrainean a dat asigurări că va respecta prevederile legilor de mediu, dar nu i-a convins pe croați

Compania care derulează acest proiect, Premium Chicken Company, a dat asigurări că va respecta cerințele legale în materie de protecție a mediului și că investiția sa va contribui la revitalizarea regiunii Sisak, situată la 60 km sud-est de Zagreb.

Capacitatea maximă a instalațiilor nu va depăși 150.000 de tone de carne de pui anual, dintre care aproximativ 85% vor merge la export, a comunicat compania.

Însă aceste mesaje nu i-au convins pe manifestanții ce au cerut, sâmbătă, reevaluarea tuturor proiectelor investitorului ucrainean și a deciziilor deja luate în favoarea acestuia, precum și un studiu privind impactul asupra mediului.

Aproximativ 130 de organizații neguvernamentale au cerut solicitat guvernului croat să oprească acest proiect, declarându-se alarmate de capacitățile prevăzute pentru fermele de pui.

ONG-urile mai susțin că, din punct de vedere economic, proiectul ar aduce foarte puține beneficii economiei locale.

În schimb, ar avea ca efect închiderea a 250 de ferme autohtone, afirmă aceste organizații.