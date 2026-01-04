Mii de oameni protestează la Madrid în fața ambasadei SUA după capturarea lui Maduro. Premierul Sanchez a denunțat operațiunea

1 minut de citit Publicat la 17:35 04 Ian 2026 Modificat la 17:35 04 Ian 2026

Mii de oameni au protestat la Madrid după capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA. Foto: Profimedia Images

Spania, țară unde trăiesc numeroși venezueleni care au fugit de regimul de la Caracas, a găzduit duminică o demostrație în favoarea lui Nicolas Maduro, capturat și adus în Statele Unite pentru a fi judecat pentru infracțiuni legate de traficul de droguri, scrie Agerpres, care citează AFP.

Câteva mii de manifestanţi s-au adunat, de dimineaţă, în faţa ambasadei SUA la Madrid pentru a denunţa o "agresiune imperialistă".

Protestatarii au afişat numeroase pancarte, dintre care unele îl înfățișau pe preşedintele american Donald Trump în timp ce bea petrol dintr-un butoi în culorile drapelului venezuelean (foto următoare).

Pe altele, Trump era numit "agresor", iar pe un banner se putea citi "Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei".

Simobolurile Podemos și ale Partidului Comunist, vizibile la protestul de la Madrid

Mai multe steaguri cu însemnele formaţiunii de stânga spaniole Podemos și ale Partidului Comunist spaniol putea fi, de asemenea, văzute printre drapelele venezuelene adus în faţa ambasadei, în plin centrul Madridului.

¡Hoy frente a la Embajada USA en Madrid: Venezuela soberana, no al imperialismo de Trump! Desde Podemos, con el pueblo venezolano contra bombas y secuestros. ¡Solidaridad internacionalista y feminista! ??✊ pic.twitter.com/uXqbgZfvUd — Podemos Distrito Latina (@PodemosLatina) January 4, 2026

Maduro se află în prezent într-o închisoare federală din New York, urmând să fie adus în faţa instanţei, pentru a fi judecat pentru "narco-terorism" şi import de cocaină în SUA.

Sâmbătă, Donald Trump a anunţat Statele Unite se vor afla la conducerea procesului de tranziţie politică în Venezuela, iar Washingtonul intenţionează să exploateze vastele rezerve de petrol ale acestui stat.

Prim-ministrul spaniol, socialistul Pedro Sanchez - care l-a primit în țară pe liderul în exil al opoziţiei venezuelene, Edmundo Gonzalez Urrutia - a condamnat deja, sâmbătă, "o intervenţie ce încalcă dreptul internaţional", cu referire la operațiunea americană la Caracas.

Sachez a estimat că ceastă operaţiune "împinge regiunea spre un orizont de incertitudine şi de război" şi a îndemnat la o tranziţie "justă şi prin dialog".

Duminică, premierul spaniol - care contează pe sprijinul coaliției de stânga Sumar pentru a supraviețui politic - şi-a reiterat poziția într-o scrisoare adresată activiștilor Partidului Socialist, în care evocă "recenta încălcare a dreptului internaţional în Venezuela, acţiune pe care noi o condamnăm cu cea mai mare fermitate".