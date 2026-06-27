Mii de occidentali s-au mutat în Rusia cu viza "anti-woke". Unii dintre ei povestesc acum dezamăgirea produsă de "visul rusesc"

Piața Roșie din Moscova. Foto: Profimedia Images

Oamenii care au ales să se mute din Occident în Rusia, din motive legate de tradiţie şi religie, au rămas rapid dezamăgiţi de viaţa pe care au găsit-o acolo. De exemplu, au experimentat pe propria lor piele restricțiile privind accesul la informații, notează BBC. Publicaţia a prezentat exemplul lui Leo Hare, care s-a mutat în Rusia, din Texas, la sfârșitul anului 2023, după ce i s-a acordat azil. El era convins că își construiește un viitor mai bun pentru familia sa.

Tatăl a trei copii s-a dedicat complet noii sale vieți: a gustat găluște, a muls capre la o fermă și a filmat videoclipuri despre viața în Rusia pentru urmăritorii săi online.

Leo este un creștin devotat care devenise din ce în ce mai dezamăgit de tot, de la diviziunile politice din SUA, la alimentele modificate genetic și ceea ce consideră a fi ascensiunea mișcării LGBTQ.

Vedea Rusia drept o alternativă atractivă

La acea vreme, el credea că Rusia oferea o alternativă atractivă: o societate construită pe credința creștină și valorile familiale – o viziune puternic promovată de statul rus. Dar, de-a lungul timpului, a devenit din ce în ce mai preocupat și de elemente precum restricțiile privind accesul la informații.

Pe măsură ce Rusia se confruntă cu izolarea internațională, câteva mii de oameni din țări precum Canada, Marea Britanie, Statele Unite și părți ale Europei aleg să se mute acolo.

Viziunea lor asupra Rusiei diferă puternic de cea cu care mulți din Occident ar putea fi familiarizați: o țară care a invadat Ucraina și ocupă mari părți din ea, încarcerează oponenți politici, impune restricții severe asupra libertăților civile și se confruntă cu o serie de sancțiuni internaționale.

Viza "anti-woke"

Mulți dintre potențialii migranți sunt atrași de viza „Valori Partajate” a Rusiei, uneori numită viza „anti-woke”, care a fost introdusă la o lună după ce lui Leo i s-a acordat azil.

Introdusă de președintele Vladimir Putin în 2024, viza oferă rezidență temporară de până la trei ani cetățenilor din 47 de țări pe care Rusia le consideră „neprietenoase”.

Nu există o limită a numărului de persoane care pot aplica, iar solicitanții nu trebuie să promoveze testele obișnuite de limbă rusă, istorie sau drept.

În schimb, aceștia trebuie să declare că împărtășesc valorile spirituale și morale tradiționale ale Rusiei și să respingă ceea ce guvernul rus descrie drept „ideologia neoliberală distructivă” a țărilor lor de origine.

După trei ani, cei cu viza „Valori Partajate” trebuie fie să o transforme într-un Permis de Reședință Permanentă (PRP), fie să părăsească țara. PRP impune susținerea unui examen de limbă și istorie și depunerea unei documentații mai amănunțite.

Ce înseamnă „Valori Partajate”

Spre deosebire de unele programe de imigrare, viza „Valori Partajate” nu vine cu asistență pentru locuințe sau financiară din partea guvernului rus.

Solicitanții trebuie să plătească o taxă administrativă de 1.600 de ruble (22 de dolari) și să treacă verificări medicale și ale cazierului judiciar.

Rusia declară că aproape 3.400 de persoane au aplicat în cadrul schemei până în primăvara anului 2026. Cu toate acestea, aceste cifre sunt dificil de verificat independent și nu dezvăluie câte cereri au fost aprobate.

Viza reflectă un efort mai amplu al Kremlinului de a prezenta Rusia ca un apărător al valorilor tradiționale, în opoziție cu ceea ce consideră a fi declinul moral al Occidentului.

Într-un decret din 2022, Putin a avertizat că influența ideologică occidentală amenință valorile rusești, inclusiv căsătoria și familia tradițională, și a cerut Rusiei să promoveze o imagine mai pozitivă despre sine în străinătate.

Doi ani mai târziu, viza „Valori Partajate” a oferit o expresie practică a acestei viziuni.

Un ecosistem online de agenții de relocare și influenceri promovează Rusia ca un loc în care valorile familiale rămân puternice, iar viața de zi cu zi pare mai sigură.

Ilja Belobragin, partener general la Move To Russia, o companie care ajută străinii să se mute în Rusia, spune că ceva ce aude frecvent de la clienții săi este că „nu mai recunosc comunitatea din jurul meu”.

Unii potențiali migranți se plâng de imigrația ridicată din propriile țări sau de ceea ce consideră a fi un nivel de trai în scădere, spune el.

Războiul Rusiei în Ucraina, care a dominat percepțiile internaționale asupra țării din 2022, nu pare a fi un factor decisiv pentru mulți dintre cei care fac această mișcare.

Unii susțin deschis Rusia, în timp ce alții insistă că decizia lor este determinată de valori culturale mai degrabă decât de geopolitică.

De ce se mută străinii în Rusia

Philip Hutchinson, un fost candidat al Partidului Conservator din Marea Britanie, stabilit la Moscova, care acum ajută alți occidentali să se mute în Rusia, spune că evită să discute despre război.

„Ce părere am despre asta? Uite, nu mă implic cu adevărat în asta”, spune el. „Nu sunt aici ca politician. Sunt aici pentru a trăi o viață liniștită și plăcută alături de familia mea.”

Întrebat dacă a-i ajuta pe occidentali să se mute în Rusia sub viza „Valori Partajate” este în sine un act politic, Philip nu este de acord.

„Îndrumăm mulți oameni către viza „Valori Partajate” pentru că este cea mai ușoară modalitate de a deveni rezident cu drepturi depline aici în acest moment. Nu este politic să-i ajuți pe oameni să se mute în Rusia.”

După mutarea lor în Rusia, familia lui Leo a devenit unul dintre cele mai vizibile exemple ale migrației occidentale.

Mass-media de stat rusă le-a filmat ceremonia de azil, iar Leo i-a mulțumit public președintelui Putin pentru primirea lor. La acea vreme, Leo credea că contribuie la dezvoltarea a ceea ce el numește „o legislație fără precedent privind imigrația”.

Realitatea crudă din Rusia

Dar realitatea s-a dovedit mai dificilă decât anticipase. La câteva săptămâni de la sosire, Leo spune că au fost fraudați cu 5 milioane de ruble – aproximativ 52.000 de lire sterline (66.000 de dolari) – de către un contact în care aveau încredere, lăsându-i fără adăpost.

Când am vorbit cu Leo la începutul acestui an, locuia separat de soția sa în orașul Ivanovo, iar copiii săi mai mari se întorseseră în Statele Unite.

Întrebat dacă Rusia s-a ridicat la înălțimea așteptărilor sale, Leo descrie ultimii doi ani ca fiind cei mai buni și cei mai răi din viața sa.

El spune că a experimentat multe aspecte ale Rusiei: a lucrat într-o mănăstire ortodoxă, a stat într-un apartament la un zgârie-nori și, mai târziu, s-a mutat într-un mic apartament din epoca sovietică. În cele din urmă, și-a găsit de lucru ca profesor de engleză.

Încă vorbește cu drag despre rușii obișnuiți, descriindu-i ca fiind generoși și primitori. Îi laudă pe membrii comunității sale bisericești care au ajutat familia să supraviețuiască după ce și-au pierdut economiile și își amintește de o femeie care l-a invitat pe fiul său cel mic în casa ei și l-a învățat limba rusă gratuit.

„Inima mea este plină de dragoste pentru acești oameni”, spune el. Dar a devenit din ce în ce mai îngrijorat și de starea economiei Rusiei și de restricțiile privind accesul la informații.

Leo își reconsideră acum rolul pe care l-a jucat în promovarea imigrației occidentale în Rusia. „Am crezut în propagandă”, îmi spune el, recunoscând că anterior el era „tipul care ar fi scris scenariul”.

Deși este hotărât să rămână în Rusia dintr-un sentiment de „destin”, acum spune că îi lipsesc libertățile care au modelat personalitatea americană. „În Rusia nu există aceste valori ale drepturilor omului.”

Alți occidentali care s-au mutat în Rusia sunt împotriva modului în care este promovată viza Shared Values.

"Există oameni cu un anumit plan”

Ben - care a cerut să folosim doar prenumele său - s-a mutat în Rusia în 2023 din Derby, Marea Britanie, după ce s-a îndrăgostit de o femeie rusă pe care a cunoscut-o prin intermediul unui site web de schimb lingvistic. Cuplul locuiește în Kursk, lângă granița cu Ucraina.

Familia sa l-a considerat „un pic nebun” pentru că s-a mutat într-o zonă de război. Părerea lui Ben despre Rusia este mai nuanțată decât cea pe care o prezintă adesea susținătorii săi.

El laudă prietenia rușilor și spune că se simte mai în siguranță pe zi ce trece. În același timp, respinge ideea că Rusia este un fel de paradis conservator.

Ben citează prevalența gospodăriilor monoparentale, avortul - pe care îl descrie ca fiind „foarte larg acceptat” - și ratele de divorț „extrem de ridicate”.

„Rusia nu este o utopie”, spune el. S-a mutat în Rusia cu o viză de familie privată, nu în cadrul schemei Shared Values, dar pe canalul său de YouTube a contestat ceea ce consideră a fi afirmații exagerate ale unor influenceri occidentali care prezintă Rusia ca o alternativă perfectă la Occident.

„Există unii oameni cu un anumit plan pe care vor să- promoveze”, spune el. La aproape doi ani de la lansarea vizei Shared Values, experimentul Rusiei în atragerea migranților rămâne la scară mică.

Deși nu a reușit să atragă un val mare de imigrație „anti-woke”, le-a ușurat unor occidentali să-și construiască vieți noi în țară - fie din dragoste, credință sau pur și simplu o schimbare de direcție.