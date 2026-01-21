Miliții înarmate, surprinse trăgând cu mitraliere grele pe străzile din Teheran. Numărul deceselor este în creștere

2 minute de citit Publicat la 09:00 21 Ian 2026 Modificat la 09:06 21 Ian 2026

Camioanele erau echipate cu mitraliere grele și se deplasau în convoaie. Foto: Captură video/X/Ali Safavi

Focuri de armă au răsunat în Teheran, marți, în timp ce miliții puternic înarmate au fost desfășurate în capitala iraniană, transformând unul dintre districte în zone fortificate sub securitate intensă, potrivit Fox News.

Înregistrări video cu explozii și focuri de arme automate după lăsarea întunericului au circulat pe rețelele sociale, în timp ce clădiri guvernamentale și intersecțiile majore au fost plasate sub păză, cu camionete blindate și luptători mascați care patrulau străzile.

Camioanele erau echipate cu mitraliere grele și se deplasau în convoaie, armele trăgând în întuneric, în timp ce bărbați înarmați dădeau comenzi.

În videoclip, se pot auzi arme de calibru mare în timp ce vehiculele manevrau pe străzile urbane.

„A existat o desfășurare de zeci de mașini Toyota echipate cu mitraliere grele (DShK) și alte arme la Teheran”, a declarat Ali Safavi, un înalt oficial al Consiliului Național al Rezistenței Iranului (NCRI), pentru Fox News Digital.

„Se pare că acestea sunt folosite de elemente legate de Hezbollah-ul libanez și Forțele de Mobilizare Populară Irakiene (PMF)”, a spus el.

„Comandantul lor vorbește în persoană, iar acești luptători sunt luptătorii irakieni Hashd al-Sha’bi, Forța de Mobilizare Populară și Hezbollah care s-au alăturat IRGC. IRGC sunt comandanții lor și puteți auzi strigând în persoană.”

?The deployment of dozens of Toyotas mounted with heavy machine guns (DShK) & other heavy weapons in Tehran. They are reportedly being used by elements linked to Lebanese Hezbollah &Iraqi Popular Mobilization Forces (PMF). Their commander speaks in Farsi#BlackListIRGC pic.twitter.com/lcH9VD9D6W — Ali Safavi (@amsafavi) January 20, 2026

Regimul de la Teheran se bazează tot mai mult pe miliții străine

Potrivit lui Safavi, regimul iranian s-a bazat din ce mai mult pe forțe străine intermediare pentru a menține controlul asupra capitalei.

„Regimul a adus acum cel puțin 5.000 de elemente străine din Irak și Hezbollah pentru a controla Teheranul”, a explicat el.

Mașini în flăcări mărginesc o stradă din Teheran, în timp ce fumul gros se ridică în timpul tulburărilor.

„Ei păzesc clădirile guvernamentale și posturile de radio și televiziunea de stat și folosesc mitraliere grele, de fabricație rusească și de calibru 50.”

Safavi a adăugat că „noaptea au loc ciocniri aprige, precum și lupte stradale între protestatari și forțele unităților speciale.”

„Numărul deceselor confirme a ajuns la 4.519, în timp ce numărul deceselor care sunt încă în curs de investigare este de 9.049”, a declarat HRANA, adăugând că cel puțin 5.811 persoane au fost grav rănite și 26.314 au fost arestate.

Rapoartele HRANA au descris, de asemenea, o prezență copleșitoare a forțelor de ordine, în special a IRGC, a unităților Basij și a agenților în civil după căderea nopții, creând ceea ce grupul a numit o atmosferă de descurajare și frică.

Președintele Trump a avertizat marți Iranul că amenințările continue cu asasinatul din partea liderilor de la Teheran vor declanșa represalii copleșitoare.

„Dacă se întâmplă, întreaga zonă va fi aruncată în aer”, a declarat Trump pentru NewsNation.

Şeful poliţiei iraniene a lansat, luni, un ultimatum de trei zile către cei implicaţi în ceea ce a calificat drept „revolte” pentru a se preda autorităţilor, după reprimarea sângeroasă a unei vaste mişcări de contestare a regimului, relatează AFP, citată de Agerpres.