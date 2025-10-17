Ministra finlandeză de Externe a fost amendată în Georgia pentru "blocarea drumului" după ce a sprijinit protestatarii

1 minut de citit Publicat la 08:23 17 Oct 2025 Modificat la 08:23 17 Oct 2025

Ministra finlandeză de Externe a fost amendată în Georgia pentru "blocarea drumului" după ce a sprijinit protestatarii. Sursa foto: Profimedia

Autoritățile din Georgia au amendat-o, joi, pe Elina Valtonen, ministra de externe al Finlandei, după ce aceasta și-a exprimat sprijinul față de protestatarii de la un miting pro-UE și anti-guvernamental de pe principala stradă din Tbilisi, Rustaveli, notează Politico.

Elina Valtonen, care a vizitat Georgia marți în calitate de președintă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), a înregistrat o înregistrare video în fața parlamentului georgian.

„Protestatarii pașnici s-au adunat în fața clădirii parlamentului din Tbilisi, Georgia, pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la direcția represivă a țării lor... suntem aici pentru a-i sprijini”, a declarat Valtonen în videoclip.

Au amendat-o cu 1.600 de euro

Ulterior, autoritățile au amendat-o cu 5.000 de lari (1.600 de euro) pentru „blocarea drumului”, o sancțiune care este aplicată frecvent protestatarilor antiguvernamentali.

Întâlnirea planificată a lui Valtonen cu prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidze a fost anulată. Potrivit guvernului georgian, anularea s-a datorat participării lui Valtonen la un „miting ilegal” și „declarațiilor false” ale sale. Cu toate acestea, Valtonen a spus că, de fapt, partea finlandeză a anulat întâlnirea, invocând conflicte de program.

Joi, Valtonen i s-a adresat lui Kobakhidze pe X și l-a invitat la Helsinki pentru a participa la o demonstrație aleasă de el.

„În acest spirit, în calitate de președinte al OSCE și la 50 de ani de la semnarea acestui document, vă invit, @PM_Kobakhidze, să veniți în Finlanda, să întâlniți presa liberă și să asistați la orice demonstrație doriți”, a spus Valtonen.

„PS. Îmi pare rău că a trebuit să anulez întâlnirea noastră de la Tbilisi din cauza programului conflictual”, a adăugat ea.

Participarea lui Valtonen la miting a fost criticată de mai mulți politicieni georgieni din partidul de guvernământ, precum și de ambasadorul Rusiei la ONU, Mihail Ulianov, care a numit-o „o interferență gravă în afacerile interne ale unui stat suveran”.

Între timp, fostul președinte georgian și figură importantă a opoziției, Salome Zourabichvili, a criticat decizia guvernului, spunând că amenzile sunt „un semnal către lume”.

„Coșmarul Georgian îi intimidează pe diplomați, reduce la tăcere pe cetățeni și abandonează principiile europene. Vocile cetățenilor sunt suprimate, normele democratice ignorate, iar libertatea este atacată. Europa nu trebuie să-și întoarcă privirea!”, a declarat Zourabichvili într-o postare pe X.

Protestele stradale au loc de peste 300 de zile de când partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a suspendat candidatura țării la UE.

OSCE este prezidată de o țară diferită în fiecare an. Locul este deținut de Finlanda în 2025.