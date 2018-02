Ministrul care a demisionat pentru că a întârziat la şedinţă - VIDEO

Foto: Captură video/youtube.com

Un ministru britanic care a întârziat la o şedinţă şi-a prezentat demisia. Gestul lui Michael Bates, ministrul pentru Dezvoltare Internațională, a făcut înconjurul lumii şi i-a adus popularitate peste noapte.

Lordul Bates face parte din Partidul Conservator, a întârziat zilele trecute la o şedinţă în Parlament. Pe lângă faptul că n-a ajuns la timp, politicianul nu era pregătit nici să răspundă la unele întrebări ce ţineau de activitatea ministerului pe care-l conduce.

„Cu permisiunea Camerei, aș dori să îi ofer scuzele mele sincere doamnei Lister, pentru că nu am fost în stare să răspund la o întrebare foarte importantă. Timp de cinci ani, a fost privilegiul meu să răspund la întrebări în numele Guvernului și întotdeauna am considerat că trebuie să ne ridicăm la cele mai înalte standarde atunci când oferim răspunsuri la întrebările legitime ale Legislativului. Mă simt complet rușinat că nu mi-am făcut datoria și, de aceea, vă ofer demisia mea”, a spus ministrul, potrivit The Independent.

Cu toate acestea, Lordul Bates nu va pleca din Executivul Theresei May, întrucât aceasta i-a refuzat demisia.