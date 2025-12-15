Ministrul Culturii din Serbia, urmărit penal: L-ar fi ajutat pe ginerele lui Trump să avanseze cu un hotel de lux într-o zonă protejată

Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump. Sursa foto: Hepta

Parchetul sârb i-a pus sub acuzare luni pe ministrul Culturii şi alte trei persoane pentru „presupusă ilegalitate” în procesul de aprobare a unui proiect hotelier legat de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Controversatul proiect de demolare a sediului fostului stat major al armatei iugoslave pentru a face loc unui hotel de lux al lui Jared Kushner a fost suspendat în luna mai. Au apărut apoi acuzaţii conform cărora decizia de a revoca statutul de „clădire protejată” s-a bazat pe un document falsificat.

Acuzații: Revocarea statutului de patrimoniu cultural al clădirii s-ar fi făcut printr-un document fals

Problema este sensibilă în Serbia, deoarece este vorba de clădiri bombardate de mai multe ori în 1999, în timpul unei campanii aeriene NATO conduse de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Kosovo (1998-1999).

Parchetul pentru Combaterea Crimei Organizate a anunţat într-un comunicat că i-a pus sub acuzare pe ministrul Culturii, Nikola Selakovic, şi alte trei persoane pentru abuz de putere şi falsificarea documentului oficial care a permis revocarea „statutului de patrimoniu cultural” al sitului.

Directorul interimar al Institutului pentru Protecţia Monumentelor Culturale, Goran Vasic, a recunoscut ulterior falsificarea documentului oficial.

Vasic este unul dintre cei acuzaţi, împreună cu Nikola Selakovic şi alţi doi oficiali. Dacă vor fi condamnaţi, ei riscă până la cinci ani de închisoare.

Preşedintele Vucic a promis că va grația pe oricine este urmărit penal în legătură cu proiectul

În ciuda anchetei în curs, parlamentarii au decis luna trecută să accelereze proiectul, susţinând că este urgent.

În capitală au avut loc demonstraţii, protestatarii apărând în principal valoarea simbolică a sitului ca memorial al bombardamentelor NATO din 1999.

Affinity Partners, compania lui Jared Kushner - care a fost primit de mai multe ori în Serbia de preşedintele Aleksandar Vucic - a semnat un contract de închiriere pe 99 de ani în 2024 cu guvernul sârb pentru a reamenaja situl, al cărui statut de „proprietate culturală” tocmai fusese revocat.

Preşedintele Aleksandar Vucic a susţinut public proiectul şi a declarat anterior că va graţia pe oricine este urmărit penal în legătură cu acesta.

„Nu le voi da ocazia să-i urmărească penal pe cei care nu sunt vinovaţi de nimic. Eu sunt vinovat. Eu am fost cel care a vrut modernizarea Serbiei. Eu am fost cel care a vrut să atragă un investitor major”, a declarat Vucic luni, în timpul unei vizite la Niş, în sudul Serbiei.