Ministrul de Externe, despre evacuarea românilor din Iran: „Se poate atât pe cale aeriană, cât și terestră”

Oana Țoiu spune că sunt în desfășurare discuții cu românii aflați pe teritoriul iranian / Sursa foto: Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis un nivel de alertă 9/9 pentru Iran și le recomandă „cu fermitate” cetățenilor români aflați în zonă să părăsească țara. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că sunt în desfășurare discuții cu românii aflați pe teritoriul iranian, iar evacuarea poate fi realizată atât pe cale aeriană, cât și pe rute terestre, în funcție de evoluția situației de securitate.

„Pe parcursul zilelor care au precedat creșterea alertei de către Ministerul Afacerilor Externe, au fost cereri de ajutor care nu au conținut cereri de întoarcere acasă, ci sprijin privind informațiile și mai ales sprijin pentru a transmite mesaje acasă pentru că misiunea diplomatică a României a avut în continuare, în baza cererilor noastre ferme, acces la internet și atunci a fost o asistență consulară care a ținut de transmiterea informațiilor, pe de o parte, și asistență pentru transmiterea mesajelor către familii acasă, de exemplu.

În acest moment, după ce aseară am luat decizia în celula de criză a Ministerului Afacerilor Externe să urmărim evoluțiile așa cum am făcut în toate aceste zile și în momentul în care considerăm că este un risc prea ridicat să creștem alerta la 9 din 9, ceea ce am și făcut, îndemnul ferm către cetățenii români să părăsească Iranul, pe de o parte, și îndemnul la fel de ferm pentru alți cetățeni să evite orice călătorie aveau planificată în acest moment”, a declarat Oana Țoiu.

Întrebată cum pot părăsi cetățenii români Iranul în prezent, ministrul Afacerilor Externe a precizat că există inclusiv posibilitatea atât pe cale aeriană, cât și terestră.

În acest sens, MAE colaborează cu ambasadele României din Turcia și Azerbaidjan, pentru a asigura asistență consulară și după trecerea frontierelor.

„Sunt două alternative în acest moment. Una dintre ele este în continuare calea aeriană. Sunt și câteva bilete de avion care au fost achiziționate pe parcursul zilei. Sigur că aceasta depinde de deciziile privind spațiul aerian, decizii pe care noi nu le controlăm direct. Există, în același timp, desigur, și ruta terestră.

Din punctul nostru de vedere, în funcție de evoluții, la fiecare moment în discuție, cu fiecare cetățean care cere asistență, va fi mereu o prioritate față de ruta cea mai sigură. Avem, de asemenea, discuții cu ambasadorii României din țările din regiune, în special Azerbaidjan și Turcia, pentru că aceste rute implică inclusiv asistența consulară și participarea misiunilor pentru a asista românii și după ce trec de graniță”, a mai adăugat aceasta.

Oana Țoiu: „Sunt în continuare discuții cu familiile”

Totodată, ministrul a explicat că numărul cetățenilor români care solicită repatrierea va putea fi comunicat abia la finalul zilei, întrucât familiile își evaluează opțiunile în funcție de evoluția situației.

„Pe parcursul zilei de astăzi spuneam că au cerut. Sunt în continuare discuții la nivelul misiunii, pot să vă dau cifra de data trecută, pentru că este a doua oară când noi organizăm pe parcursul ultimelor luni acest sprijin consular privind întoarcerea în țară. În cazul anterior, vorbim de iunie 2025, au fost în jur de 40 de cereri și până la final s-au menținut doar 15 dintre acestea cetățenii români și familiile lor care au fost aduși în România.

De ce există această diferență? Pentru că și cetățenii români și familiile acestora se uită la situație și la cum evoluează și, câteodată, există, după ce cer sprijinul consular, decizia de a rămâne totuși pe teritoriul țării respective, din care au cerut evacuare. Astăzi, sunt în continuare discuții cu familiile, misiunile au dat toate informațiile. E un proces decizional în fiecare dintre familii, ca să vă dați seama, uman.

Ei sună la misiune, cer informații, primesc de la misiune informații privind posibilitățile și certitudinea de ajutor și pe parcursul zilei acestea se concretizează în decizii. Vă vom comunica la sfârșitul zilei numărul de cereri care au fost pe parcursul zilei, inclusiv numărul de cetățeni care sunt în proces de a fi aduși înapoi în România.

Acum există o discuție continuă între familii și misiune și nu toate sunt finalizate cu o decizie din partea familiilor respective. De aceea numerele le vom comunica la sfârșitul zilei”, a mai adăugat Oana Țoiu.

De asemenea, întrebată în cât timp ar putea fi adus un român în țară, Oana Țoiu a precizat că:

„Depinde de moment. Poate să fie decizia inclusiv imediată, în ceea ce privește plecarea terestră, cel puțin, pentru că noi deja avem aceste discuții și am avut aceste discuții cu ambasadorii. Trebuie cerut, sigur, dreptul de a intra în țările respective. Există un sistem în care lucrăm împreună, în sistem de urgență.

Există și o sincronizare între statele membre ale Uniunii Europene, cel puțin, inclusiv la nivelul ambasadorilor, astfel încât să ne sprijinim reciproc, dar toate aceste detalii, pentru că se modifică în funcție de cum evoluează situația, sunt date de către misiunile cetățenilor care cer asistență”, a încheiat Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, în Iran se află aproximativ 400 de cetățeni români, iar în ultimele zile misiunea diplomatică a României a primit solicitări de sprijin consular.

Mai multe state europene le recomandă cetățenilor să părăsească Iranul, pe fondul deteriorării situației de securitate și al represiunii autorităților față de proteste. În același context, Statele Unite au început retragerea unei părți din personalul de la bazele militare din Orientul Mijlociu.