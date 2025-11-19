Ministrul Justiției şi cel al Energiei din Ucraina au fost demişi de Parlament, după mega-scandalul de corupţie de la Kiev

19 Noi 2025

Ministrului Justiției din Ucraina, Herman Halușcenko, demis de Parlament, alături de ministrul Energiei, Svitlana Hrinciuk. Sursa foto: Hepta

Parlamentul Ucrainei, Rada Supremă, a votat miercuri pentru demiterea ministrului Justiției, Herman Halușcenko, și a ministrului Energiei, Svitlana Hrinciuk, din cauza presupusei lor implicări cazul de corupție din Energie, de la Kiev, în care este bănuită o schemă de comisioane în valoare de 100 de milioane de dolari, conform KyivPost.

Înlocuitorii oficiali pentru Halushchenko și Hrynchuk nu au fost aleși. În urma scandalului energetic, partidele de opoziție au cerut, de asemenea, ca întregul cabinet să demisioneze, pe lângă Halushchenko și Hrynchuk.

Galuşcenko şi Grinciuk, care nu s-au aflat în sală, şi-au înaintat demisiile în urmă cu o săptămână, la cererea preşedintelui Volodimir Zelenski.

Rapoarte nefondate sugerează, de asemenea, că Andriy Yermak, șeful de cabinet al Biroului Prezidențial, ar putea fi demis sau forțat să demisioneze joi, pe fondul presiunilor publice.

Zelenski, presat să-l demită pe Andrii Iermak

Președintele Ucrainei este îndemnat de deputaţii opoziției de la Kiev să-l dea afară pe Andrii Iermak, care e acuzat de implicare în scandalul uriaş de corupţie care zguduie Ucraina în ultima perioadă. Ar putea fi cea mai mare criză politică internă a țării de când Rusia a pornit războiul împotriva sa.

Deputatul Iaroslav Jelezniak, din cadrul Partidului Golos (liberal) şi alţi membri din Partidul Solidaritatea Europeană i-au cerut lui Zelenski să-l dea afară imediat pe Andrii Iermak din cabinetul său.

Presiunea de a-l înlătura pe Iermak — descrisă pentru Politico de patru oficiali ucraineni de rang înalt implicați în discuțiile politice de la Kiev — reprezintă o problemă pentru Zelenski deoarece ea vine parțial chiar din rândurile propriului său partid, „Servitorul Poporului”.

Numele lui Zelenski, în rechizitoriul procurorilor

Numele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski apare în rechizitoriul procurorilor anticorupție de la Kiev, care îl acuză pe apropiatul său, Timur Mindici, că s-a folosit de relația cu președintele Ucrainei pentru „crearea unei organizații criminale”.

„Prin cele mai bune relații cu Președintele Ucrainei, Zelenski”, afirmă în rechizitoriu procurorii anticorupție, care îl acuză pe Timur Mindici de 5 infracțiuni:

Crearea unei organizații criminale

Influență ilegală asupra ministrului energiei și apărării

Controlul fluxurilor financiare în sectorul energetic

Spălare de bani

Spălare de bani Recrutarea participanților în organizația criminală

Și toate acestea, așa cum se descrie în textul rechizitoriului– „cu ajutorul unor relații bune cu Zelenski”, scrie presa din Ucraina.