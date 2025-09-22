România este avertizată de centrul NATO de la Torrejon când vin avioanele Rusiei. „Ministrul dă aprobarea pentru doborâre”

Foto: Facebook/Forțele Aeriene Române

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a exclus posibilitatea unui război cu Rusia și a spus că NATO și armata au proceduri clare pentru oprirea dronelor și avioanelor care intră ilegal în spațiul aerian al alianței - „recurgerea la armament e ultima instanță, dacă acele avioane nu stabilesc contactul radio și nu se întorc din drum”, a spus Moșteanu, în direct, la Antena 3 CNN.

Ministrul Apărării a fost întrebat, la Antena 3 CNN, cât de aproape este alianța nord-atlantică de o confruntare armată cu Rusia.

„NATO își va apăra teritoriul și am văzut în Polonia drone de întrebuințare unică, acele Șahed-uri au fost date jos pe teritoriul unei țări NATO dar asta nu înseamnă război, ci că o organizație defensivă, de apărare, a apărat teritoriul său și al partenerilor. În Estonia au fost piloții italieni care au intervenit și au trimis acasă avioanele rusești.

Avem și noi aici piloți și avioane germane, pe lângă piloții și escadrilele noastre, avem cinci avioane germane cu piloți la noi în România, ne apărăm unii pe alții. Sunt sigur că provocările vor continua și dacă insistă și vor insista cu aceste provocări, țările NATO se vor apăra. De aici până la război e cale lungă. Nu va fi un război al Rusiei cu NATO”.

Ministrul a fost întrebat și ce se întâmplă dacă avioane militare ale Rusiei invadează spațiul NATO și sunt doborâte.

„Există niște proceduri de intercepție, proceduri folosite și în cazul Estoniei, și în cazul procedurii recurgerea la armament e ultima instanță, ultimul punct dacă acele avioane nu stabilesc contactul radio și nu se întorc din drum atunci poate fi folosit armamentul, nu a fost cazul.

Nu, dacă intră un avion militar rus și nu răspunde acelor pași, va fi doborât, dar până acum nu a fost cazul”, a spus ministrul Moșteanu.

„Va fi întărit flancul de est de către aliați”

Ministrul a spus și că urmează ca NATO să i noi decizii pentru întărirea apărării pe flancul estic al alianței. În plus, Moșteanu s-a arătat încrezător că Rusia nu va ataca o țară NATO - „Rusia provoacă, nu e în stare să atace și nu vrea să atace NATO”, a spus el.

„NATO trebuie să-și apere teritoriul și asta o să facem. Mâine se va discută la ședința consiliului NATO acel incident din Estonia și va fi o rezoluție care va privi toate țările de pe flancul de est. Deja NATO s-a mișcat repede cu această inițiativa Eastern Sentry, au fost discuții și săptămâna trecută și săptămâna asta vor continua și va fi întărit flancul de est de către aliați.

Există aceeași procedură – e o procedură coordonată cu aliați, e un centru de comandă de la Torrejon care veghează spațiul aerian NATO, noi suntem în legătură cu dânșii, avem early warning, le vedem venind din timp.

Au fost cazuri în care au mușcat cum se zice din Flight Information Region, e o regiune controlată peste Marea Neagră de la București și mai trece unul înfugă pe-acolo. Au mai fost cazuri, însă nu au fost amenințări direct. Avem avioane și proceduri sunt pregătite 24/24 să se ridice de la sol, o și fac când e nevoie deci avem toate procedurile și toate capacitățile la locul lor.

Ele vor fi interceptate, adicăvor veni avioane lângă ele, vor stabili un contact radio, li se va spune să se întoarcă, dacă nu se întorc există pașii militari și se ajunge în ultimă instanță la doborârea lor. Ministrul dă aprobarea pentru doborâre, dar joi, la 12, avem CSAT și acolo se vor stabili pașii foarte clar. Ministrul dă o aprobare de principiu când are o informație, avioanele noastre sunt în aer și apoi comanda militară pentru că dânșii știu mai bine ce au de făcut.

Ați văzut și în cazul Estoniei, nu e un scop în sine să tragi în avioane, trebuie să protejeze spațiul aerian, de aceea sunt pași.

Rusia provoacă, nu e în stare să atace și nu vrea să atace NATO. NATO e cea mai mare putere militară, uitați-vă la Rusia că abia reușește să miște linia frontului în condițiile în care Ucraina e de ani de zile în război, NATO nu e direct implicat și Ucraina ținte piept rușilor. Rușii au cucerit 0,11% din teritoriu anul ăsta, deci mai nimic”, a spus Ionuț Moșteanu.

Despre rolul președintelui României în ordinele pentru doborârea avioanelor sau dronelor, ministrul a spus:

„Președintele nu e automat implicat operațional. În cazul aeronavelor de război, ministrul dă aprobare de principiu și apoi merge comanda la comandantul operațiunii”.