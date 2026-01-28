Ministrul Transporturilor din Ungaria a provocat revoltă după ce a spus că romii „ar trebui să înceapă să curețe toalete”

Foto: Hepta

Janos Lazar, Unul dintre cei mai importanți oameni politici din Ungaria, un apropiat al premierului Viktor Orban și un posibil succesor al acestuia la conducerea Fidez, a făcut declarații discriminatorii vulgare la adresa romilor din Ungaria, relatează Deutsche Welle. Janos Lazar este ministru al transporturilor în guvernul lui Viktor Orban și face parte din anturajul prim-ministrului ungar.

În Ungaria, Lazar este deja cunoscut pentru aparițiile și declarațiile sale controversate, deseori ostile față de populația săracă sau față de alte etnii.

Lazar a provocat cel mai mare scandal din această campanie electorală din Ungaria, făcând afirmații insultătoare la adresa romilor din această țară.

El a spus că „problema forței de muncă” din Ungaria ar trebui rezolvată nu prin angajarea de cetățeni străini, ci prin angajarea romilor „să curețe toaletele”.

„Dacă cineva trebuie să curețe toaletele din Intercity – pentru că alegătorii unguri nu se înghesuie să curețe toaletele murdare ale altora, atunci trebuie să recurgem la rezervele interne. Rezerva internă este populația de țigani (exprimarea aparține persoanei citate – n. red.) din Ungaria”, a declarat politicianul ungar.

Deutsche Welle scrie că afirmația politicianului a stârnit un val de indignare cum nu s-a mai văzut de multă vreme în Ungaria. Rețelele sociale sunt pline de mesaje furioase și ironice ale romilor, iar opoziția democratică a condamnat declarația.

În Ungaria trăiesc oficial aproximativ 300.000 de romi, în jur de 3% din populația țării. Conform altor estimări neoficiale, în Ungaria ar fi chiar în jur de 800.000 de romi.

Revoltă în Ungaria după declarații

Reprezentanții opoziției, precum și personalități publice de prim rang, au condamnat, la rândul lor, declarația. „Janos Lazar a depășit orice limită", a comentat Peter Magyar, liderul partidului Tisza și, potrivit sondajelor, favorit pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie.

„El crede că romii sunt buni doar să curețe toalete, în timp ce el fură țara din castelul său de miliarde”, a spus Magyar făcând aluzie la proprietatea somptuoasă a lui Lázár. Fostul avocat al poporului pentru minorități, Jenő Kaltenbach, explică la rândul său că este „incompatibil cu o democrație civilizată ca cineva să rămână în politică după asemenea declarații vulgare”.

Comentarii, ce-i drept prudente, au venit și din partea unor politicieni romi apropiați de Fidesz. Conducerea Autoguvernării Naționale a Romilor din Ungaria (MROÖ) i-a cerut lui Lazar „să-și revizuiască afirmația” și să precizeze că romii sunt „parteneri ai guvernului, nu un grup stigmatizat”. Secretarul de stat responsabil pentru problemele romilor, Attila Sztojka, care inițial a tăcut, a spus că nu ar trebui el întrebat despre chestiune, „ci persoana care a greșit și a rostit fraze jignitoare”.

Lazar a respins inițial criticile opoziției, numindu-le „tipic liberal-binevoitoare”. Totuși, sâmbătă, în cadrul unei manifestări electorale Fidesz, el a revenit asupra declarațiilor sale controversate. „Doresc să prezint scuze compatrioților mei din comunitatea romă care s-au simțit lezați de aceste cuvinte. Îmi pare cu adevărat rău”, a declarat el.

Nu este, însă, prima dată când Lazar face afirmații de acest fel despre romi. Într-un eveniment electoral din martie 2018, dedicat integrării migranților, el spunea: „Trăim împreună cu țiganii (exprimarea îi aparține persoanei citate - n. red.) de 600 de ani și nici până astăzi nu am reușit să îi integrăm”.