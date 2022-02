Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană: "Vom continua să întărim prezența Alianțe în România"

"Alături de Secretarul General Jens Stoltenberg, am reprezentat Alianța în vizită la baza militară Mihail Kogălniceanu.

Marea Neagră are o importanță strategică vitală pentru NATO, iar România reprezintă o ancoră esențială în regiune și pe întreg flancul estic.

Salut prezența militarilor SUA și din alte state aliate în România.

Vom continua să întărim postura de Apărare și Descurajare a NATO în România, în regiune și pe întreg teritoriul aliat", scris Geoană pe pagina sa de Facebook în ziua vizitei la baza Mihail Kogălniceanu.

Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg a trimis un mesaj către Rusia, cu ocazia vizitei efectuate alături de președintele Klaus Iohannis la baza militară Mihail Kogălniceanu:

"NATO în acțiune. America de Nord și Europa, împreună umăr la umăr, gata să protejeze România și ceilalți aliați NATO".

"NATO este o alianță unită pentru a descuraja agresiunea și pentru a păstra pacea", a indicat Stoltenberg.

"De-a lungul flancului estic, de la Marea Neagră până la statele baltice, aliații NATO au trimis forțe suplimentare și echipamente. Acesta e un răspuns defensiv necesar la masarea de trupe rusești la granița cu Ucraina (...) Rămânem pregătiți pentru o soluție politică. În același timp, suntem puternici, vigilenți și uniți. Și asta este exact ce traduce prezența voastră aici”, a adăugat el.

Great to visit MK air base with President @KlausIohannis as additional #US troops deploy alongside their colleagues from #Italy, #Germany & #Romania. This is transatlantic unity in action at a critical time. The Black Sea region is of vital strategic importance for #NATO. pic.twitter.com/ArSCTxGx9I