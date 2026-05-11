Misiune de 56 de ore ca să fie parașutat oxigen pentru un infectat cu hantavirus aflat pe cea mai izolată insulă din lume

Medicii armatei britanice au fost transportați 7.000 de mile de la RAF Brize Norton din Oxfordshire către cea mai îndepărtată insulă locuită din lume. Foto: UK Defence Force/X

Un britanic suspectat de infecția cu hantavirus, aflat pe o insulă izolată din Atlantic, era pe cale să rămână fără oxigen, când proviziile au fost parașutate în ultima clipă. Medicii armatei britanice au fost transportați 7.000 de mile de la RAF Brize Norton din Oxfordshire către cea mai îndepărtată insulă locuită din lume, după ce cei doi medici de pe insula Tristan da Cunha au rămas fără provizii, potrivit The Telegraph.

Pacientul fusese pasager pe MV Hondius, care a devenit centrul unui focar de hantavirus pe 3 mai, în urma morții a trei pasageri.

Boala, care se poate transmite la oameni prin inhalarea particulelor contaminate din urină, excremente și saliva rozătoarelor infectate, lasă victimele cu febră, dureri de cap, dureri de spate, diaree și vărsături.

Pasagerii rămași ai navei au fost în cele din urmă evacuați, 20 de britanici fiind transportați la Manchester duminică, după ce au ajuns în portul din Tenerife în această dimineață.

Dar la 3.500 de mile distanță de navă, pe arhipelagul îndepărtat, medicii nu mai aveau timp să-și salveze pacientul. Bărbatul, care a părăsit nava când aceasta a oprit pe insulă timp de trei zile la mijlocul lunii aprilie, se baza pe oxigen. Dar proviziile se diminuau rapid joi.

Ed Cartwright, ofițerul care comanda Brigăzii 16 de Asalt Aerian, a declarat pentru The Telegraph că a primit un apel de ajutor și a condus o misiune de salvare pentru a aduce medici și provizii pe insulă, ajutoarele care au salvat vieți sosind cu „minute înainte de epuizarea rezervelor”.

El a dezvăluit cum o pauză în vremea nefavorabilă a permis celor șase parașutiști și doi medici militari să aterizeze pe insulă, ceea ce avea să se dovedească a fi „singura lor șansă” înainte ca fereastra pentru a aduce mai mult oxigen să se piardă.

„Acele vânturi erau chiar la limita a ceea ce ne-am dori, așa că parașutiștii au avut o perioadă incredibil de dificilă la aterizare și la plasarea parașutelor în direcția corectă”, a spus el. „Am avut câteva minute libere înainte să nu existe nicio opțiune de parașutare.”

În cele din urmă, la 56 de ore după ce regimentul a primit apelul de ajutor, echipa sa avea „bocanci la sol”, a adăugat el cu mândrie.

Joi, la ora 10:00, brigadierul Cartwright a primit un apel prin care i se spunea că se va alătura unui Grup de Management al Crizelor de Apărare, un organism de nivel înalt responsabil de coordonarea răspunsurilor militare la situații de urgență.

I s-a spus despre un cetățean britanic suspectase hantavirus, aflat pe Tristan da Cunha, cel mai îndepărtat teritoriu de peste mări al Marii Britanii, și a fost instruit să efectueze prima operațiune militară din Marea Britanie, parașutând personal medical pentru a oferi sprijin umanitar.

„Factorul critic a fost că acest pacient era sub presiune și că oxigenul urma să se termine foarte curând, fie luni, fie marți, mi s-a spus”, a declarat el pentru The Telegraph.

Cu toate acestea, având în vedere că cel mai apropiat teritoriu continental al Africii de Sud este situat la 2.400 km distanță, o navă ar fi avut nevoie de cel puțin o săptămână pentru a ajunge. Un centru medical relativ mic de pe insulă este dotat cu doi medici, care erau epuizați. Parașutarea a fost singura opțiune pentru a asigura sosirea proviziilor la timp.

„Există doi membri ai personalului medical pe Tristan da Cunha și am înțeles că erau epuizați de la îngrijirea pacientului în stare critică, dar cel mai important, nu aveau proviziile medicale necesare pentru a-l menține în viață”, a spus Brigada Cartwright. „Cred că acei oameni făceau o treabă uimitoare, date fiind circumstanțele.”

Cartwright și colegii săi au fost de acord că parașutarea personalului medical și a proviziilor era o „opțiune viabilă”, iar personalul a fost trimis la RAF Brize Norton din Oxfordshire, inclusiv un anestezist consultant și o asistentă de terapie intensivă de la Brigada 16 de Asalt Aerian cu sediul în Colchester.

Planul era să se lanseze aproximativ 2.500 kg (2,5 tone) de provizii medicale, inclusiv cantități mari de oxigen, împreună cu medicii, sâmbătă. „Nu era vorba doar despre pacient”, a spus generalul de brigadă Cartwright.

Era „inevitabil” ca pacientul, o victimă suspectată a virusului transmis de șobolani, să fi intrat în contact cu oameni de pe insula lor.

„Așadar, infrastructura medicală a insulei, capacitatea sa de a-și susține, proteja și îngriji cei 221 de locuitori, evident că avea nevoie de sprijin”, a explicat el. „Așadar, era vorba despre a oferi insulei o rezistență medicală suficientă, astfel încât, dacă altcineva începe să prezinte simptome, să aibă nevoie de oxigen, posibil, pentru alte persoane.”

Hantavirusurile sunt un grup de virusuri care se răspândesc la oameni prin expunerea la rozătoare.

Infecția are loc prin inhalarea virusului aerosolizat din urina, fecalele sau salivă de șobolan, adesea la curățarea zonelor infestate sau la manipularea animalelor de companie infectate. Boala poate fi uneori transmisă prin mușcături sau zgârieturi de rozătoare sau prin consumul de alimente contaminate. Transmiterea de la om la om nu a fost încă dovedită.