Armata britanică a parașutat medici pe o insulă izolată din Atlantic pentru a ajuta un britanic suspect de hantavirus

Bărbatul a părăsit nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar mortal al virusului. FOTO: Profimedia Images

Medicii armatei britanice au fost parașutați pe îndepărtata insulă atlantică Tristan da Cunha pentru a ajuta un cetățean britanic suspectat că are hantavirus, potrivit BBC.

Bărbatul a părăsit nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar mortal al virusului, la mijlocul lunii aprilie, și se află în cel mai îndepărtat teritoriu de peste mări locuit din Marea Britanie, unde este stabilit.

El a raportat primele simptome la două săptămâni după ce a părăsit nava și se spune că este într-o stare stabilă în timp ce se află în izolare. Șase cazuri de hantavirus au fost confirmate acum, inclusiv alți doi britanici care sunt tratați în prezent în afara navei.

De asemenea, oxigenul a fost lansat sâmbătă dintr-un A400M RAF, proviziile fiind la un „nivel critic” pe insulă, a declarat Ministerul Apărării (MOD).

La aproape o lună după primul deces la bordul navei MV Hondius, nava a ajuns acum în Tenerife, unde sunt în curs de desfășurare planuri pentru a ajuta la repatrierea a peste 100 de persoane de pe țărm.

Trei persoane au murit în urma focarului, inclusiv două care au fost confirmate ca având hantavirus.

Hantavirusul este un grup de virusuri transmise de rozătoare. Majoritatea hantavirusurilor nu se transmit de la persoană la persoană, dar tulpina Andes, identificată la mai multe persoane care se aflaseră pe nava de croazieră olandeză, se transmite.

Britanicul care locuiește pe Tristan da Cunha a debarcat pe 14 aprilie, a declarat Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

El a raportat că a avut diaree pe 28 aprilie și febră două zile mai târziu. În prezent, este într-o stare stabilă și se află în izolare.

O echipă de șase parașutiști și doi medici din Brigada 16 Asalt Aerian au parașutați pe Tristan da Cunha - un arhipelag din Oceanul Atlantic de Sud considerat printre cele mai îndepărtate insule din lume - după ce a zburat de la RAF Brize Norton.

Doi dintre parașutiști au sărit în tandem cu o asistentă de terapie intensivă și un medic de terapie intensivă, care vor oferi ajutor insulei, care are de obicei o echipă medicală formată din două persoane.

Aceasta este prima dată când armata britanică a parașutat personal medical pentru a oferi sprijin umanitar, potrivit Ministerului Apărării.

Secretarul de Externe, Yvette Cooper, a declarat: „Aceste operațiuni extraordinare reflectă angajamentul nostru neclintit față de poporul teritoriilor noastre de peste mări și față de cetățenii britanici, oriunde s-ar afla.

„Siguranța și bunăstarea tuturor membrilor familiei britanice este prioritatea noastră numărul unu.”

Operațiune dificilă a forțelor aeriene britanice

Tristan da Cunha, care are o populație de 221 de locuitori, nu are pistă de aterizare și poate fi accesat doar cu barca. Vânturile medii sunt adesea de peste 40 km/h, ceea ce provoacă condiții dificile pentru parașutiști, a declarat Ministerul Apărării.

Ministrul Forțelor Armate, Al Carns, a declarat că au existat „circumstanțe incredibil de dificile”.

„Vreau să aduc un omagiu imens personalului nostru curajos pentru îndeplinirea sarcinii sale cu cel mai mare profesionalism și calm sub presiune”, a adăugat el.

OMS a confirmat că, pe lângă cele șase cazuri confirmate, există două cazuri suspectate de hantavirus, inclusiv bărbatul britanic de pe Tristan da Cunha.

Cei doi cetățeni britanici cu cazuri confirmate de virus sunt tratați în Olanda și Africa de Sud.

Niciun alt cetățen britanic rămas la bordul navei Honidus nu raportează simptome, dar sunt monitorizați, a declarat Agenția de Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA).

Între timp, doi britanici se autoizolează voluntar acasă în Marea Britanie, după ce au debarcat de pe navă la St Helena pe 24 aprilie, înainte de confirmarea primului caz de hantavirus.

Cei 22 de pasageri britanici rămași urmează să zboare acasă din Tenerife cu un zbor charter.

Aceștia vor fi duși la Spitalul Arrowe Park din Wirral, Merseyside, pentru a fi izolați timp de 45 de zile. Vor fi monitorizați de UKHSA și testați.

Riscul pentru publicul larg rămâne foarte scăzut, a declarat Ministerul Apărării.