Zeci de avioane cisternă, alături de avioane de vânătoare, s-au deplasat către Orientul Mijlociu. Foto: Profimedia Images

Statele Unite au început o desfășurare pe scară largă de avioane cisternă în Orientul Mijlociu, similară cu cea dinaintea atacului american asupra instalațiilor nucleare iraniene din iunie. Potrivit datelor de urmărire a zborurilor, pe 28 septembrie, aproximativ 12 avioane cisternă au fost direcționate spre RAF Mildenhall, o bază aeriană britanică, iar până pe 30 septembrie, zeci de avioane cisternă, alături de avioane de vânătoare, s-au deplasat către Orientul Mijlociu. Conform publicației Clash Report, unele dintre aeronave au aterizat la baza aeriană Al Udeid din Qatar, scrie The Moscow Times.

Trei surse anonime din cadrul Ministerului Apărării britanic au declarat pentru Daily Mail că "o astfel de desfășurare ar putea avea conotații sinistre". Behnam Taleblu, director senior al programului Iran din cadrul Fundației pentru Apărarea Democrațiilor, a reamintit publicației că astfel de desfășurări au precedat, în trecut, atacuri în regiune.

El a amintit că, în timpul Operațiunii Midnight Hammer, administrația Trump a utilizat dezinformarea pentru a ascunde desfășurarea bombardierelor B-2 către ținte iraniene. Taleblu a subliniat că Donald Trump rămâne singurul președinte american din ultimele două decenii care a recurs la forță militară împotriva capacităților nucleare ale Iranului.

Această desfășurare a coincis cu o întâlnire fără precedent între Donald Trump și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care a avut loc pe 30 septembrie, împreună cu principalii comandanți ai armatei americane. Sute de generali și amirali, inclusiv cei aflați în misiuni în zone de conflict, au fost convocați la summit. Potrivit Bloomberg, Hegseth i-a îndemnat pe liderii militari să se "pregătească pentru victorie".

Între 13 și 24 iunie a avut loc un conflict de 12 zile între Israel și Iran. În timpul ostilităților, aviația israeliană a neutralizat sistemele iraniene de apărare aeriană și a lovit instalații nucleare importante. Pe 22 iunie, SUA s-au alăturat operațiunii, atacând trei centre nucleare esențiale: Fordo, Natanz și Isfahan. Conform directorului CIA, John Ratcliffe, aceste atacuri au provocat daune semnificative programului nuclear iranian.

După încheierea conflictului, Seyed Mohammad Sadr, membru al Consiliului de Discernământ pentru Oportunități din Iran, a declarat că Rusia a oferit Israelului informații despre amplasarea sistemelor iraniene de apărare aeriană și a catalogat alianța strategică cu Moscova drept "inutilă".