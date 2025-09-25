Pete Hegseth i-a convocat de urgență pe toți generalii și amiralii americani din toată lumea, fără să le spună motivul

Pete Hegseth, secretarul american al apărării. Foto: Getty Images Images

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a dat ordinul ca sute de generali și amirali ai armatei SUA să se adune - din scurt și fără un motiv explicit – la baza militară a pușcașilor marini din statul Virginia, săptămâna viitoare, provocând confuzie și alarmă printre militari, mai ales după ce administrația Trump a concediat un număr mare de lideri militari în acest an, relatează The Washington Post.

Directiva neobișnuită a fost trimisă, practic, tuturor comandanților de rang înalt ai armatei americane, din toată lumea, conform surselor citate de WaPo, familiarizate cu situația.

Directiva a fost emisă la începutul săptămânii, în condițiile în care un shutdown al guvernului (eveniment care se încheie, deobicei, cu concedieri) american este iminent, și la câteva luni după ce echipa lui Hegseth de la Pentagon și-a anunțat planurile de a trece la o „consolidare” generalizată a comandamentului de rang înalt.

Într-un comunicat de joi, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că Hegseth „se va adresa liderilor militar de rang înalt la începutul săptămânii viitoare”, dar nu a dat alte detalii.

Parnell, un consilier de rang înalt al secretarului apărării, nu a comunicat nicio îngrijorare față de relatările WaPo. Întâlnirea convocată de administrație urmează să aibă loc marți, în Quantico, Virginia.

Concedieri în masă la Pentagon

Sunt în jur de 800 de generali și amirali desfășurați pe teritoriul Statelor Unite și alte câteva țări în alte țări și pe alte fusuri orare. Ordinul lui Hegseth, conform surselor citate de WaPo, se aplică tuturor ofițerilor de rang înalt – de la brigadier-general și mai sus (sau echivalentul lor în marină) care ocupă funcții de comandă, dar și principalii lor consilieri.

În mod obișnuit, acești ofițeri sunt responsabili pentru sute sau mii de militari activi.

Comandanții de top din zone de conflict și lideri militari de rang înalt staționați în Europa, Orientul Mijlociu sau regiunea Asia-Pacific se numără printre cei care trebuie să participe la întâlnirea convocată de Hegseth.

Niciunul dintre cei care au făcut declarațiie pentru WaPo sub condiția anonimatului nu și-au adus aminte să se mai fi întâmplat vreodată așa ceva – unii dintre ei au vorbit chiar de riscuri de securitate importante.

„Oamenii sunt foarte îngrijorați – habar nu au ce se întâmplă”, a declarat una dintre sursele WaPo.

Alți doi și-au exprimat frustrarea față de faptul că până și comandanții din străinătate trebuie să se prezinte la ordin. Unul dintre ei a spus că „lucrurile nu se fac așa”.

„Nu îi chemi pe toți GOFO (General and Flag Officers – n. red.), oameni care conduc alți oameni și o forță globală, într-un audiotriu din DC fără să le spui care este subiectul sau agenda discuțiilor”, spune sursa citată.

Ordinul Pentagonului vine pe fondul unei campanii a administrației americane de a schimba din temelii situația de la Departamentul Apărării – inclusiv prin reduceri de personal cu 20% și prin redenumirea sa în „Departamentul Războiului”. Totuși, pentru ca schimbarea de nume să fie posibilă, ea trebuie să fie făcută printr-un act al Congresului.

Oficiali de rang înalt ai administrației pregătesc și o nouă strategie națională de apărare, prin care „apăraea teritoriului național” va deveni principala problemă – ani de zile, China a fost identificată drept principalul risc de securitate națională pentru SUA – iar unii oficiali cred că acesta va fi unul dintre subiecte.

Directiva lui Hegseth din mai pentru concedierea a aproximativ 100 de generali și amirali a generat, de asemenea, îngrijorări printre ofițerii cu patru stele – cel mai întalt rang al armatei SUA.

De la intrarea în funcție, Donald Trump a condus un adevărat efort de „epurare” a agențiilor guvernamentale, dând afară numeroși oficiali importanți pentru că nu erau suficient de dedicați pozițiilor MAGA. Lista concedierilor include, în mod disproporționat, femei.