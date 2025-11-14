Antena 3 CNN Externe Moarte suspectă în cazul unei influenceriţe din Brazilia. Ea ar fi căzut de pe acoperișul clădirii în care locuia

Moarte suspectă în cazul unei influenceriţe din Brazilia. Ea ar fi căzut de pe acoperișul clădirii în care locuia

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 21:55 14 Noi 2025 Modificat la 22:00 14 Noi 2025
colaj 2 poze in care apare influencerita Diana Arêas
Diana Arêas a plecat din spital fără să fie externată şi, ulterior, a survenit decesul. Sursa foto: Instagram/Diana Arêas

 O influenceriţă din Brazilia, care era și culturistă, şi nutriţionistă, a murit după ce a căzut de pe acoperișul clădirii în care locuia, au declarat polițiștii, a relatat New York Post. Cu câteva ore înainte de tragedie, Diana Arêas fusese internată după ce medicii au fost chemați în apartamentul ei și au găsit-o cu tăieturi pe tot corpul. Se pare că ea a plecat din spital fără permisiunea doctorilor. Poliţiştii au deschis o anchetă în cazul morţii vedetei.

În vârstă de 39 de ani, Diana Arêas a fost găsită moartă joi într-un complex rezidențial din Campos, un oraş aflat la nord de Rio de Janeiro, potrivit sursei citate. Poliţiştii au declarat că ea a căzut de pe acoperișul clădirii în care locuia.

Jurnaliştii de la New York Post au scris că, înainte de tragedie, ea a fost transportată de urgenţă la spital, după ce a fost găsită cu tăieturi pe tot corpul. După ce a primit îngrijiri medicale, doctorii au decis să o interneze. Cu toate acestea Diana Arêas  a părăsit unitatea medicală fără acordul medicilor, au precizat autoritățile.

Poliția a oferit puține detalii despre circumstanțele morții și a declarat că investigația este în desfășurare.

Diana Arêas era o personalitate populară pe rețelele sociale, unde împărtășea în mod regulat sfaturi de fitness și nutriție pentru „transformarea corpului și a minții“, potrivit paginii sale de Instagram.

Contul cunoscutei influenceriţe în Brazilia este plin de videoclipuri și fotografii în care apare antrenându-se sau pozând în bikini.

Ştire în curs de actualizare.

 

 

