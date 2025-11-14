Moarte suspectă în cazul unei influenceriţe din Brazilia. Ea ar fi căzut de pe acoperișul clădirii în care locuia

1 minut de citit Publicat la 21:55 14 Noi 2025 Modificat la 22:00 14 Noi 2025

Diana Arêas a plecat din spital fără să fie externată şi, ulterior, a survenit decesul. Sursa foto: Instagram/Diana Arêas

O influenceriţă din Brazilia, care era și culturistă, şi nutriţionistă, a murit după ce a căzut de pe acoperișul clădirii în care locuia, au declarat polițiștii, a relatat New York Post. Cu câteva ore înainte de tragedie, Diana Arêas fusese internată după ce medicii au fost chemați în apartamentul ei și au găsit-o cu tăieturi pe tot corpul. Se pare că ea a plecat din spital fără permisiunea doctorilor. Poliţiştii au deschis o anchetă în cazul morţii vedetei.

În vârstă de 39 de ani, Diana Arêas a fost găsită moartă joi într-un complex rezidențial din Campos, un oraş aflat la nord de Rio de Janeiro, potrivit sursei citate. Poliţiştii au declarat că ea a căzut de pe acoperișul clădirii în care locuia.

Jurnaliştii de la New York Post au scris că, înainte de tragedie, ea a fost transportată de urgenţă la spital, după ce a fost găsită cu tăieturi pe tot corpul. După ce a primit îngrijiri medicale, doctorii au decis să o interneze. Cu toate acestea Diana Arêas a părăsit unitatea medicală fără acordul medicilor, au precizat autoritățile.

› Vezi galeria foto ‹

Poliția a oferit puține detalii despre circumstanțele morții și a declarat că investigația este în desfășurare.

Diana Arêas era o personalitate populară pe rețelele sociale, unde împărtășea în mod regulat sfaturi de fitness și nutriție pentru „transformarea corpului și a minții“, potrivit paginii sale de Instagram.

Contul cunoscutei influenceriţe în Brazilia este plin de videoclipuri și fotografii în care apare antrenându-se sau pozând în bikini.

Ştire în curs de actualizare.