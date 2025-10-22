Moldova se teme în continuare de "expansiunea Moscovei". "Este văzută ca un teritoriu istoric al Rusiei"

Fostul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Gribincea, a declarat miercuri seara, la Miercurea-Ciuc, că Republica Moldova ar putea cădea victimă expansiunii ruse, în contextul în care Moscova îşi menţine trupele în Transnistria şi recurge la o retorică asemănătoare celei de dinaintea invaziei Ucrainei, conform Agerpres.

"Eu consider că Republica Moldova poate cădea victimă a expansiunii ruse, pentru că atât oficialii de la Moscova, de la Preşedinţie, cât şi de la Ministerul de Externe la adresa Republicii Moldova folosesc un limbaj care aminteşte foarte mult de limbajul pe care-l folosea Rusia la adresa Ucrainei înainte de invazia din februarie 2022", a declarat Mihai Gribincea.

Fostul diplomat a subliniat şi faptul că pe televiziunile ruse au fost difuzate deseori hărţi pe care Republica Moldova "era colorată în culori alături de sudul Ucrainei sau ţărmul de nord al Mării Negre, aşa numita Novorusia".

"Ruşii nu ascund faptul că îşi doresc ocuparea Odesei şi a întregului ţărm al Mării Negre, pentru a face joncţiune cu Transnistria. Dar, ocupând Transnistria, evident că nu i-ar impedica să treacă Nistru să ocupe şi Republica Moldova, pentru că, iarăşi, conform ideologiei propagate de Rusia, Moldova este văzută ca un teritoriu istoric al Rusiei, îşi menţin acolo trupele în Transnistria, deci sunt toate ingredientele, dacă pot spune aşa, că Moldova ar putea cădea victimă expansiunii ruseşti", a subliniat Mihai Gribincea.

Ucraina reuşeşte să blocheze Rusia

El consideră că acest scenariu nu este posibil atâta timp cât Ucraina rezistă în faţa invaziei ruse.

"Avem în prezent Ucraina care rezistă şi, atâta timp cât rezistă Ucraina, sunt sigur că acest pericol al ocupării Moldovei de către Rusia nu există", a punctat fostul ambasador.

În ceea ce priveşte posibilitatea unui atac rusesc asupra unei ţări membre NATO, Gribincea a declarat că "Rusia în prezent este prea slabă ca să-şi permită o asemenea aventură".

El a remarcat, totodată, unitatea ţărilor NATO "pe care Rusia nu poate să o ignore", dar nu a exclus eventuale provocări din partea Moscovei care ar avea rolul de a vedea dacă articolul 5 din Tratatul NATO este funcţional sau nu.

"Pentru a vedea răspunsul NATO ar putea să existe nişte provocări, pentru a testa disponibilitatea ţărilor NATO de a se implica într-un conflict cu Rusia sau nu", a conchis Mihai Gribincea.