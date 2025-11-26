Moldovenii i-au pus în drum ambasadorului rus la Chișinău drona căzută marți pe casa din Florești

1 minut de citit Publicat la 17:31 26 Noi 2025 Modificat la 17:32 26 Noi 2025

Ambasadorul rus la Chișinău susține că drona care l-a "întâmpinat" la MAE nu există. Foto: Ministerul de Externe al Republicii Moldova via tv8.md

Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a avut parte de un moment mai puțin obișnuit, după ce a fost convocat, miercuri, la sediul Ministerului de Externe al republicii, pentru a-i fi înaintată o notă de protest.

La ieșirea din sediul MAE moldovean, diplomatul rus s-a trezit la picioare cu drona căzută căzut marți pe casa unui localnic din raionul Florești, notează tv8.md.

Aparatul este marcat cu simbolul Z, tipic pentru tehnica militară a Rusiei în Ucraina

Ozerov a fost convocat la sediul ministerului tocmai în legătură cu acest incident.

Autoritățile de peste Prut au solicitat explicații și au subliniat că „acțiunile absolut inadmisibile” ale Federației Ruse „reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale”.

Ministerul de Externe a reiterat apelul către Moscova de a evita orice acte care pun în pericol securitatea republicii.

Tupeu rusesc: „Nu există nici drone, nici dovezi”, spune ambasadorul rus, care nu s-a împiedicat de dronă

La rândul său, ambasadorul Ozerov a negat acuzațiile, declarând că „nimic nu este demonstrat” și punând la îndoială faptul că drona ar fi rămas fără carburant și ar fi căzut pe acoperiș în Florești.

El a invocat faptul că exteriorul acoperișului nu a fost deteriorat și a sugerat că aparatul ar fi fost, de fapt, amplasat acolo.

„Nu există nici drone, nici dovezi (...) De aceea, să vorbim despre ceea ce nu am văzut și în legătură cu care nu există nicio dovadă, din păcate, nu putem”, spus Ozerov.

Șase drone rusești au intrat, marți, în spațiul aerian al Moldovei. În România, una a căzut la Vaslui

Marți dimineață, șase drone au traversat în mod neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Aparatele au fost detectate de sistemele de supraveghere din dotarea forțelor armate moldovenești.

Dintre cele șase, o dronă de tip Gerbera a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești.

Este drona pe care autoritățile de la Chișinău au recuperat-o și au amplasat-o în calea ambasadorului rus, care a continuat să nege evidențele.

Potrivit experților, aceste aparate fără pilot sunt proiectate astfel încât, atunci când rămân fără combustibil, să planeze și să aterizeze, în loc să se prăbușească necontrolat.

La București, presa națională a relatat că o dronă rusească a căzut în Vaslui, după ce a tranzitat spațiul aerian național deasupra mai multor județe.

Drona a fost urmărită de piloții germani cu avioane Eurofighter, fără a fi doborâtă.