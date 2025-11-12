Momentul în care Barack Obama îi face pe pasagerii unui avion să plângă: Sacrificiile voastre vor fi mereu onorate

Fostul lider american, Barack Obama, surpriză emoţionantă pentru zeci de veterani de război, care au venit la Washington, D.C. Sursa foto: captură video YouTube/Barack Obama

Fostul preşedinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, i-a făcut pe pasagerii unui avion să plângă, după ce a recurs la un gest "absolut uimitor", a relatat The Independent. La bordul aeronavei erau mai mulţi veterani din Al Doilea Război Mondial, din războiul din Coreea și din Vietnam şi au venit la Washington, D.C., înainte de Ziua Veteranilor, pentru a participa la evenimentele care îi onorează pe colegii lor militari.

În vârstă de 64 de ani, Barack Obama le-a pregătit o surpriză emoţionantă veteranilor aflaţi la bordul unui zbor de onoare din Wisconsin. Fostul lider de la Casa Albă a urcat în avion chiar înainte ca grupul de veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial, ai Războiului din Coreea și ai Războiului din Vietnam să coboare pentru turul lor și, cu ajutorul unui însoţitor de zbor, el a luat cuvântul pentru a le mulțumi tuturor pentru sacrificiile făcute în slujba ţării.

"Bună ziua tuturor! Pe măsură ce ne apropiem de Ziua Veteranilor, vreau să mă opresc și să vă mulțumesc pentru serviciile voastre extraordinare – vouă, familiilor voastre. Sacrificiile pe care le-ați făcut cu toții pentru a proteja țara noastră vor fi mereu onorate. Și suntem foarte recunoscători și, de asemenea, ne bucurăm de o zi cu 21 de grade Celsius în Washington D.C., ceea cenu se întâmplă întotdeauna pe aici", a spus Barack Obama, care i-a surprins şi, totodatp, emoţionat pe cei mai mulţi dintre veterani.

În imaginile filmate în momentul surprizei se poate observa că mulţi dintre veteranii din Al Doilea Război Mondial, din războiul din Coreea și din Vietnam au avut ochii în lacrimi. Ulterior, ei au dat mâna cu fostul preşedinte al SUA, Barack Obama, în timp ce coborau din avion.

Surpriza a făcut parte dintr-o călătorie organizată de Honor Flight Network, o inițiativă non-profit care oferă zboruri gratuite veteranilor pentru a vizita monumentele dedicate războaielor din zona Washingtonului.

Veteranii și-au exprimat profunda recunoștință pentru acest gest de respect al lui Barack Obama, iar unul dintre ei a declarat: "Este pentru prima dată când văd un președinte – fost sau actual – salutând un zbor Honor Flight, și este absolut extraordinar. Un comandant suprem, un lider care vine personal să-ți spună că serviciul tău a avut valoare".

Șaptezeci și nouă de veterani și familiile lor au făcut călătoria, conform rapoartelor, au scris jurnaliştii de la Fox News.