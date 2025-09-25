Momentul în care peretele unui hotel de lux din Hong Kong se prăbușește sub forța valurilor uriașe provocate de Ragasa

Aproape 2 milioane de oameni au fost evacuați din sudul Chinei. Foto: Facebook CNN

Imagini spectaculoase care circulă pe rețelele sociale surprind momentul în care valurile uriașe provocate de taifunul Ragasa sparg pereții de sticlă ai hotelului de lux Fullerton Ocean Park, situat pe malul mării în Hong Kong. Valurile au năvălit în lobby, luând prin surprindere turiștii și doborându-i la pământ.

Conducerea hotelului a transmis pentru CNN că nu s-au înregistrat victime și că autoritățile au mobilizat imediat resurse pentru intervenție.

În Macao, fotografii și filmări au arătat străzi inundate până la brâu, în timp ce în Shenzhen, aflat peste graniță de Hong Kong, valuri masive au lovit puternic marți noapte, însoțite de rafale de vânt ce au atins 181 km/h.

Evacuări masive în sudul Chinei

Aproape 2 milioane de oameni au fost evacuați din sudul Chinei, în timp ce taifunul a lovit una dintre cele mai dens populate regiuni de coastă din lume, după ce provocase deja inundații mortale în Taiwan.

Ragasa a paralizat miercuri Hong Kong-ul, dar și o mare parte din sudul Chinei, după ce trecuse prin insulele îndepărtate din Filipine și regiunile muntoase ale Taiwanului. Joi dimineață, furtuna a slăbit în intensitate, fiind retrogradată la nivelul de furtună tropicală severă, dar a lăsat în urmă alunecări de teren, inundații și valuri uriașe în provincia Guangdong, unde se află orașe uriașe precum Shenzhen și Guangzhou.

Situație dramatică în Taiwan

În Taiwan, cel puțin 14 persoane au murit, iar 31 sunt date dispărute, după ce un baraj natural, format din alunecările de teren din iulie, s-a prăbușit, eliberând 68 de milioane de tone de apă peste localitatea Guangfu.

Poduri au fost luate de ape, mașinile au fost măturate de torente, iar localnicii au fost nevoiți să se adăpostească la etajele superioare ale caselor. Autoritățile avertizaseră de săptămâni întregi că barajul ar putea ceda.

Pagube și mobilizare

În sudul Chinei, trenuri au fost suspendate, școli și fabrici au fost închise, iar guvernul central a alocat 49 de milioane de dolari pentru sprijinirea zonelor afectate.

Taifunul Ragasa își va continua deplasarea spre vest, urmând să se disipeze vineri, deasupra Vietnamului.