Momentul în care un elicopter se prăbușește în fața unui hotel din Los Angeles. Sunt cinci răniți

1 minut de citit Publicat la 11:09 12 Oct 2025 Modificat la 11:11 12 Oct 2025

Elicopterul s-a prăbușit sâmbătă după-amiază, în jurul orei 14.00, peste palmierii din fața unui hotel din sudul Californiei / sursă foto: Captură video X

Un elicopter a fost filmat în momentul în care se prăbușește în fața unui hotel aflat lângă o plajă din Los Angeles, California. Potrivit autorităților locale, cinci persoane au fost grav rănite și transportate de urgență la spital.

Elicopterul s-a prăbușit sâmbătă după-amiază, în jurul orei 14.00, peste palmierii din fața unui hotel din sudul Californiei.

Filmări realizate de martori arată echipele de intervenție printre copacii doborâți și epava blocată în fața hotelului.

La momentul accidentului, plaja era plină de oameni veniți la evenimentul Cars N’ Copters.

„Nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla așa ceva, nici într-un milion de ani”, a spus un martor, notează ABC7.

„Eram la plajă, ne distram în apă, când am auzit un zgomot puternic, „poc, poc”. Ne-am întors și am văzut elicopterul prăbușindu-se”, a spus un alt martor.

Potrivit autorităților, două persoane aflate la bordul elicopterului au fost scoase în siguranță, iar alte trei persoane au fost rănite în urma impactului.

Toate cele cinci persoane au fost transportate la spital, însă nu se cunosc detalii despre starea de sănătate a acestora.

Poliția a început o anchetă pentru a investiga care sunt cauzele pentru care s-a produs accidentul.



